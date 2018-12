Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite intentioneaza sa se retraga din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) nu din cauza Rusiei (pe care o acuza de incalcarea tratatului), ci pentru ca documentul le impiedica sa domine in sfera militara, a declarat luni ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov, citat…

- Statele Unite trebuie sa decida pana marti daca Rusia a respectat conditiile pe care i le-au impus pentru a scapa de noi sanctiuni americane "severe", dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, relateaza AFP, informeaza Agerpres.La inceputul lui august, administratia…

- Reprezentantii celor 29 de tari membre NATO se vor reuni joi la sediul Aliantei din Bruxelles pentru a discuta despre consecintele posibilei retrageri a SUA din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), document care - in opinia Washingtonul - nu mai este eficient, intrucat Rusia il incalca…

- SUA respecta pe deplin tratatul privind controlul armelor nucleare, datand din anii 1980, dar acesta nu poate fi eficient daca Rusia continua sa incalce prevederile acordului, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intrebat despre decizia Statelor Unite de a se retrage…

- Congresul pare sa nu aiba o pozitie consensuala cu privire la faptul ca presedintele Donald Trump ar lua o hotarare buna anuntand ca va retrage Statele Unite dintr-un acord in domeniul controlului armamentului cu Rusia, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro.Senatorul Rand Paul considera…

- O retragere a SUA din Tratatul ruso-american privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) ar putea duce la razboi, situatia este critica si trebuie discutata in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a declarat duminica seful Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Consiliului Federatiei (camera…

- O retragere a SUA din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) va constitui "un pas periculos", a atentionat duminica ministrul-adjunct de externe al Federatiei Ruse, Serghei Riabkov, informeaza TASS si AFP. "Acesta va fi un pas foarte periculos care, sunt sigur, nu va fi inteles de comunitatea…

- Rusia dispune de un nou tip de rachete care ameninta Europa - încalcând astfel Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) - iar NATO doreste imediat o explicatie, a declarat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.