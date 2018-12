Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a contestat joi seara raportul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, afirmand ca nu s-a concluzionat ca printul moștenitor saudit Mohammad bin Salman a ordonat crima si sugerand ca poate ar trebui trasa la raspundere…

- Intrebat despre articol, un oficial turc a declarat pentru Reuters ca nu are informatii despre o astfel de inregistrare. Arabia Saudita a spus ca printul mostenitor Mohammed bin Salman nu a avut cunostinta inainte de uciderea lui Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul in urma cu sase saptamani."Se…

- Donald Trump nu a exclus, marti, faptul ca printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman sa fi fost la curent cu asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, dar a afirmat ca acest lucru nu ameninta relatia ”de nezdruncinat” intre Statele Unite si Arabia saudita, relateaza AFP.

- Statele Unite urmeaza sa stabileasca in urmatoarele zile cine l-a ucis pe Jamal Khashoggi, pe 2 octombrie in Consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, a anuntat presedintele american Donald Trump. Ambasadorul Arabiei Saudite la Washington, Khalid bin Salman, fratele printul mostenitor al Arabiei Saudite,…

- CIA a concluzionat ca prințul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in Istanbul luna trecuta, contrazicand afirmațiile guvernului saudit potrivit carora printul nu a fost implicat in aceasta crima, relateaza The Washington Post, ...

- CIA-ul considera ca Printul Mohammed bin Salman a fost cel care a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi din Istanbul, potrivit unor surse, punand astfel piedica presedintelui Donald Trump de a mentine o legatura buna cu unul dintre aliatii cheie ai SUA.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat pentru prima oara ca printul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite ar fi putut sa fie implicat in operatiunea de asasinare a jurnalistului Jamal Khashoggi, notand ca „printul conduce lucrurile acolo” la Riad, scrie The Guardian.Comentariile…

- Regele saudit Salman si printul mostenitor Mohammad bin Salman au primit familia jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis in Consulatul saudit la Istanbul pe 2 octombrie, careia i-au transmis condoleante, relateaza The Associated Press.