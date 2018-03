Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii din Comitetul de Inteligenta al Camerei au anuntat luni, ca presedintele Rusiei Vladimir Putin nu l-a sprijinit pe Donald Trump in ceea ce priveste castigarea alegerilor din 2006, relateaza BBC News.

- Avocatii presedintelui american Donald Trump vor ca procurorul special care investigheaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 sa accelereze ancheta in schimbul acceptului liderului de la Casa Alba de a avea o intalnire cu procurorul special Robert Mueller, a informat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a transmis sambata, la finalul Congresului partidului, un avertisment tuturor celor care doresc sa conteste rezultatul alegerilor, anuntand ca discutia asupra acestui subiect nu se mai poate face in interiorul partidului. "Eu imi doresc foarte mult ca dupa…

- Jucaotorii de la ASU Politehnica au ocazia sa recupereze punctele pierdute cu Chindia in disputa de sambata, de pe „Știința”, cu Academica Clinceni. Mai bine spus echipa nu-și permite sa piarda puncte in aceasta disputa. Ceea ce susține și antrenorul Bogdan Andone. „Referitor la meciul…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a demisionat din fruntea Partidului Democrat in urma rezultatului slab la alegerile de duminica. El a catalogat infrangerea suferita de partidul sau drept una ”clara”, citeaza Agerpres agențiile internaționale. Partidul Democrat din Italia, formațiune de centru-stanga…

- Un tanar de 20 de ani din New Jersey a avut parte de cea mai scumpa calatorie cu Uberul dupa ce s-a imbatat la o petrecere și a cerut mașinii sa-l duca acasa. Abia dupa ce a traversat trei state americane și a ajuns in New Jersey a aflat ca are de platit peste 1.600 de dolari, scrie CBS Philly. Kenneth…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Anuntul intervine in contextul in care Donald Trump vrea sa lanseze rapid activitatile de planificare a campaniei electorale pentru scrutinul prezidential din 2020, cu opt luni inaintea alegerilor parlamentare partiale programate in noiembrie 2018, care vor determina daca Partidul Republican mentine…

- Viktor Orban va candida din partea Fidesz la alegerile parlamentare care vor avea loc pe 8 aprilie iar prim-ministrul ungar va incerca sa isi asigure al treilea mandat consecutiv drept prim-ministru bazandu-se pe o retorica populista si anti-imigranti. Mai devreme luna aceasta, Orban a declarat ca opozitia…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . viktor Orban va candida din partea Fidesz…

- Presedintele a fost nevoit sa recunoasca cel mai prost tinut secret, si anume, faptul ca i-a aparut chelie sub suvita de par care ii acopera capul printr-o coafura dibace, astfel sa para ca nu duce lipsa de podoaba capilara. Aceste marturisiri le-a facut la Conferinta Actiunii Politice Conservatoare,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. …

- Ingerinta Rusiei in politica americana continua si ameninta alegerile la jumatatea mandatului prezidential programate in luna noiembrie, a declarat marti Dan Coats, directorul comunitatii nationale de informatii americane, in cadrul unei audieri in Senat, relateaza AFP. 'In intreaga…

- Discurs record in Congresul SUA: 8 ore și 7 minute. Liderul opoziției din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a vorbit opt ore și șapte minute in plenu Congresului american despre o reforma a sistemului de imigrație. Ea dorește sa protejeze tinerii care traiesc ilegal in SUA, cunoscuți drept ”Dreamers”. Potrivit…

- De ce, probabil, CRIZA nu va incepe, in ciuda caderilor de la burse Daca lucrurile vor merge toata ziua asa pentru pietele de capital europene, dupa doua sedinte destul de dureroase pentru Wall Street si o cadere cu vanatai in Asia, probabil o sa vedeti titluri de genul „la burse a curs sange”…

- Doua zile ii mai despart pe fotbalistii Iasiului de debutul oficial in acest an. Sambata, de la ora 18:00, CSM Poli Iasi va disputa, la Voluntari, prima „finala” pentru play-off, iar elevii lui Flavius Stoican nu iau in calcul decat victoria, singurul rezultat care ii mentine cu sanse de calificare…

- FBI a contestat intentia republicanilor de a face public un memoriu care ar releva o atitudine anti-Trump a agentiei, scrie BBC. „Suntem foarte ingrijorati de faptul ca acest material omite anumite aspecte iar acest lucru are un impact puternic asupra acuratetii documentului”, se arata intr-un comunicat…

- Un tren inchiriat care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit miercuri o masina de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata, relatarile de la fata locului vorbind despre existenta unui numar neprecizat de raniti, transmit agentiile internationale de presa, confor Agerpres.Trenul…

- Mike Pompeo, directorul CIA, se asteapta ca Federatia Rusa sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc in noiembrie si a precizat ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. Cu toate ca in ultima perioada…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. De asemenea, el a adaugat ca in „cateva…

- AUSTRALIAN OPEN 2018. Stere Halep a dezvaluit ce a vorbit cu fiica sa dupa ce aceasta a ajuns in careul de asi la Asutralian Open 2018. AUSTRALIAN OPEN 2018. "Am trait meciul la intensitate maxima. A fost un inceput mai greu, cum i se intampla de obicei Simonei, dar apoi a fost incredibil.…

- Milos Zeman a declarat ca va accelera procesul de numire al lui Babis, in cazul in care va pierde alegerile prezidentiale. ”Jiri Drahos nu va avea oportunitatea de a face o nominalizare”, a declarat presedintele ceh, facand referire la contracandidatul sau din turul doi al alegerilor prezidentiale.Turul…

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- La intalnirea din Senat, liderul minoritatii democrate Chuck Schumer a declarat: „Noi vom vota astazi redeschiderea guvernului". El a asigurat ca grupul sau va vota pentru alocarea de fonduri guvernului federal pana pe 8 februarie, pentru a pune capat blocajului. Republicanii si-au…

- Legislația pentru reinnoirea programului care permite agențiilor sa efectueze supravegherea țintelor straine in strainatate a trecut cu 256 de voturi pentru și 164 impotriva și acum se indreapta catre Senat. Trump a spus ca va semna proiectul de lege, care va prelungi programul timp de șase ani.…

- Informatiile privind aceasta vanzare survin in conditiile in care Phenianul si Seulul intreprind primele lor negocieri dupa mai mult de doi ani, menite sa duca la solutionarea crizei provocate de programul nuclear nord-coreean. Acordul privind vanzarea de rachete are loc la un an dupa ce Coreea de…

- Trump a dat termen pentru suspendarea Loteriei vizelor pana pe 5 martie și spune ca negociaza cu democrații acest lucru la schimb cu DACA, legea privind deportarea imigranților aflați pe teritoriul SUA. Președintele american Donald Trump a reiterat nu va sprijini o legislație care sa protejeze sute…

- Donald Trump si liderii republicani ai Congresului si-au afisat unitatea sambata la Camp David, unde presedintele american a salutat o serie de consultari neoficiale "incredibile" privind prioritatile legislative ale anului in curs, transmite AFP. In plina polemica in jurul aparitiei cartii…

- Saga alegerilor din circumscriptia 94-a din statul american Virginia a cunoscut joi un deznodamant neobisnuit, dupa desemnarea candidatului republican drept castigator prin tragere la sorti, informeaza AFP. David Yancey a obtinut exact acelasi numar de voturi ca si candidata democrata…

- Penduland intre decenta celor lipsiti de putere si ipocrizia, superbia, obraznicia, prostia ori schizofrenia celor cu painea si cutitul, lumea se indreapta spre o ciocnire de proportii. Inclusiv in Romania. Nu, nu e vorba de vreo tamponare apocaliptica a globului cu un asteroid cu luna sau…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a promulgat vineri cea mai mare reforma a sistemului fiscal din ultimii 30 de ani, intarind astfel cea mai mare victorie legislativa din primul sau an la conducerea tarii. Reforma va reduce impozitul federal pentru companii de la 35% la 21%, iar cota maxima…

- Carles Puigdemont, liderul separatistilor catalani destituit, aflat in autoexil la Bruxelles, sugereaza ca ar putea reveni la Barcelona zilele urmatoare si ii cere prim-ministrului Mariano Rajoy sa retraga aplicarea articolului 155, dupa „victoria rasunatoare” a formatiunii pro-independenta. Rezultatele…

- In Romania a avut loc o revolutie, indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac, spune fostul presedinte Ion Iliescu, presedinte de onoare al PSD. "Se implinesc azi, 22 decembrie 2017, douazeci si opt de ani de la victoria revoltei…

- Liderul separatist catalan, aflat in exil, Carles Puigdemont a salutat joi seara la Bruxelles victoria taberei separatiste in alegerile regionale din Catalonia, subliniind ca acesta este “un rezultat pe care nimeni nu il poate discuta”. Prim-ministrul spaniol Mariano “Rajoy a pierdut plebiscitul…

- Liderul de la Casa Alba a salutat o "victorie istorica pentru americani" si i-a felicitat pe partenerii sai republicani.Totodata, Donald Trump, citat de agentia EFE, a aratat ca reforma fiscala aprobata este ca si cum a-i pune "combustibil de rachete in motoarele economiei" americane."Am…

- Putin a anunțat, ieri, ca va candida ca independent la prezidențialele din 2018. Nu are emoții, pe buna dreptate, ca nu va ramane inca șase ani la Kremlin. Și a negat, din nou, implicarea Rusiei in alegerile din SUA, precizand ca sunt invenții ale dușmanilor lui Trump