Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei musulmane sunt pe cale sa fie alese in Congresul SUA la apropiatele alegeri legislative de la jumatatea mandatului care au loc la 6 noiembrie, ceea ce ar reprezenta o premiera in Statele Unite, mai ales intr-un moment in care discursul anti-imigratie face valuri la cel mai inalt nivel,…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit joi, la Palatul Cotroceni, o delegatie a Camerei de Comert Americane in Uniunea Europeana (AmCham EU), cu care a discutat aspecte privind relatia dintre Romania si Statele Unite, parteneriatul transatlantic UE-SUA, Presedintia Romaniei la Consiliul UE, informeaza…

- Rashida Tlaib, fiica a imigrantilor palestinieni arestati acum doi ani pentru ca au perturbat discursul lui Donald Trump, a facut istorie, devenind prima femeie musulmana aleasa in Congresul Statelor Unite. Fosta avocata in varsta de 42 de ani a castigat alegerile primare din Michigan, clasandu-se…

- Rashida Tlaib, fiica unor imigranti palestinieni arestata in urma cu doi ani pentru ca a intrerupt un discurs al lui Donald Trump, a intrat miercuri in istorie, urmand sa devina prima femeie musulmana aleasa in Congresul american, informeaza joi AFP, preluata de Agerpres. Fosta avocata in varsta…

- Chiar daca la un moment dat romanii au ajuns sa fie prezenți in toate marile centre americane, aria inițiala a stabilirii lor era circumscrisa statelor estice, așa cum se intampla cu emigrația provenita, in general, din estul, sudul și centrul Europei. „Primele așezari romanești le intalnim in regiunea…