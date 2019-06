SUA: Ajutoare acordate unor ţări din America Centrală au fost redistribuite Administratia de la Washington a anuntat luni intentia sa de a redistribui mai multe sute de milioane de dolari ajutoare acordate Salvadorului, Guatemalei si Hondurasului, trei tari pe care presedintele american, Donald Trump, le considera responsabile de afluxul de solicitanti de azil de la frontiera cu Mexicul, relateaza Reuters. Atasati parlamentari au afirmat ca au fost informati despre apropiata redistribuire a 370 de milioane de dolari dintr-un ajutor pentru care Congresul a dat unda verde in exercitiul 2018 si suspendarea altor 180 de milioane de dolari suplimentare, a caror deblocare fusese… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

