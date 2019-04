SUA - Agenţia Centrală de Informaţii şi-a deschis cont pe Instagram Agentia Centrala de Informatii a SUA (CIA) si-a deschis joi cont pe Instagram, unde vor fi publicate fotografii insa nu si selfiuri cu agenti in misiune secreta, relateaza AFP.



CIA a postat pana acum doar o fotografie pe reteaua sociala, cu un scaun si un birou de serviciu pe care sunt imprastiate numeroase obiecte, printre care bancnote straine, o peruca si o agenda, insotite de mesajul "vreau sa calatoresc in jurul lumii".



Noul cont face parte din eforturile agentiei de a recruta agenti si analisti mai tineri. Instagram este o modalitate de a atinge acest scop: majoritatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

