- Inchiderea administratiilor federale urmeaza sa intre in vigoare vineri de la miezul noptii (05.00 GMT sambata) in Statele Unite ale Americii, dupa suspendarea sedintei in Camera Reprezentantilor fara a se ajunge la un acord bugetar, relateaza AFP. Pentru evitarea acestei "inchideri" a…

- Salutam adoptarea de catre Camera Reprezentanților din Congresul SUA a Rezoluției prin care se sarbatorește ”Centenarul Marii Unirii a Romaniei din 1918”, marturie a legaturii istorice dintre Romania și SUA și a excelentei cooperari in cadrul Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite ale Americii a adoptat marti o rezolutie prin care celebreaza Centenarul Marii Uniri, anunta ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior. Documentul a fost initiat atat de membri republicani cat si de democrati si mentioneaza rolul Marii Adunari Nationale de la…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, referitor a suspendarea sedintei CSAT, ca acest lucru a fost facut de comun acord, nefiind una ostila. Sedinta a durat peste trei ore si va fi reluata in data de 19 decembrie.

- George Cristian Maior: Documentul confirma relația excepționala de parteneriat pe care Romania o are cu Statele Unite ale Americii, fiind și o dovada de respect și prețuire pentru țara noastra Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii saluta marcarea, de catre Camera…

- Dupa George Soros, și miliardarul Tom Steyer dorește inlaturarea liderului american de la Casa Alba. Acesta a anunțat deja ca va investi o suma uriasa in reclame televizate impotriva președintelui Donald Trump. Miliardarul și ecologistul Tom Steyer nu se afla la prima implicare financiara…

- Dupa ora 6 dimineata, electoratul poate sa inceapa sa voteze. Votul de marti este foarte important pentru presedintele de la Casa Alba, acest vot aratand daca electoratul este multumit de activitatea presedintelui la jumatate de mandat si este crucial pentru presedinte. Daca Trump va iesi…