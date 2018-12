Inchiderea administratiilor federale urmeaza sa intre in vigoare vineri de la miezul noptii (05.00 GMT sambata) in Statele Unite ale Americii, dupa suspendarea sedintei in Camera Reprezentantilor fara a se ajunge la un acord bugetar, relateaza AFP.



Pentru evitarea acestei "inchideri" a administratiilor federale vineri noaptea, trebuia ca cele doua camere ale Congresului si Casa Alba sa ajunga la un acord asupra bugetului federal. In pofida ultimelor negocieri, partile nu au reusit sa depaseasca impasul legat de finantarea construirii unui zid la granita cu Mexicul, astfel incat administratiile…