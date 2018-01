Stiri pe aceeasi tema

- Lumea merge inspre o serie de crize si spre o stare de „depresiune geopolitica”, in timp ce mandatul lui Donald Trump accelereaza diviziunea printre cetateni si sporeste nelinistea ordinii mondiale, avertizeaza grupul de consultanta de risc Eurasia, potrivit CNBC. Democratiile liberale sufera…

- In noiembrie 2016, Donald Trump castiga alegerile prezidentiale din SUA, reusind sa obtina sustinerea a 290 de electori. Vezi cum s-au desfasurat alegerile prezidentiale din SUA. La un an de la investirea in functia de presedinte, se poate spune cu siguranta ca deciziile luate si…

- Barack Obama este barbatul preferat de 17- dintre americani, urmat de Donald Trump, citat de 14- dintre cei chestionati. Obama figureaza primul in acest clasament din 2008. Papa Francisc este primul strain citat, pe locul trei, cu 3- dintre mentiuni. Dintre femei, Hillary Clinton este din nou cea mai…

- (Adauga detalii) Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat, intr-un interviu acordat printului Harry al Marii Britanii, asupra riscurilor utilizarii iresponsabile a retelelor de socializare online, explicand ca apar efecte de genul dezinformarii si intelegerii in mod eronat a…

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat impotriva riscului unei ”balcanizari” care planeaza asupra societatii, din cauza, considera el, a unei folosiri nechibzuite a retelelor de socializare, intr-un interviu cu printul Harry difuzat miercuri pe postul BBC Radio 4, scrie AFP, citat de News.ro…

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei canadiene, Adam Austin, a afirmat ca Ottawa este dezamagita de hotararea liderului de la Casa Alba si ca acesta este motivul pentru care Canada s-a abtinut atunci cand Adunarea Generala a ONU a supus la vot o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP. Presedintele republican american, care a marcat o schimbare clara…

- Au ținut primele pagini ale revistelor și fiecare mișcare a lor a fost transformata intr-o știre. Cu siguranța ai auzit și tu de ele, ba chiar poate sint un exemplu de frumusețe și eleganța pentru tine. Printre femeile cele mai cautate pe Google se numara actrița isrealieana și protagonista filmului „Wonder…

- Ai spune ca Dwayne “The Rock” Johnson n-are absolut nicio șansa sa devina președintele Statelor Unite, dar mai ții minte ca spuneai la fel și despre Donald Trump? Fostul wrestler devenit intre timp actor a lansat in ultimul timp mai multe zvonuri privind o posibila candidatura la Casa Alba in 2020,…

- Imagini filmate in orașul Hebron aflat pe teritoriul palestinian arata cum soldații israelieni harțuiesc in repretate randuri elevi și profesori de la o școala. Activiștii de dreapta susțin ca aceste gesturi fac parte din politica israelului de a-i forța pe palestinieni sa paraseasca osașul. Imaginile…

- Declararea Ierusalimului drept capitala a Israelului este un veritabil "casus belli" pentru liderii palestinieni, care considera ca Ierusalimul de Est, anexat de Israel in 1967, trebuie sa fie capitala statului la care ei aspira. Trump va ordona totodata pregatirea transferului ambasadei Statelor Unite…

- Președintele american Donald Trump l-a informat marți pe liderul palestinian Mahmoud Abbas ca intenționeaza sa mute de la Tel Aviv la Ierusalim sediul ambasadei SUA in Israel, a declarat Nabil Abu Rudeinah, purtatorul de cuvant al lui Abbas, potrivit Reuters. ''Președintele Mahmoud…

- Presedintele socialist venezuelean Nicolas Maduro a anuntat infiintarea ”Petro”, o moneda virtuala bazata pe rezervele de petrol ale tarii, in lupta impotriva ”blocadei financiare” a Statelor Unite, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Anunţ că Venezuela va implementa…

- Donald Trump a vorbit din nou despre fostul sau consilier, generalul Michael Flynn, care a fost inculpat in dosarul privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din SUA. Președintele american a scris pe Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe Flynn, deoare acesta l-a mințit pe vicepreședintele…

- Agenția de presa britanica transmite ca nu a putut verifica imediat informația difuzata de ABC, care cita un om de incredere al fostului consilier al lui Trump.Potrivit ABC, Flynn este pregatit sa declare ca insuși Trump i-a cerut sa ia legatura cu Kremlinul, obiectivul fiind acela ca SUA…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Ultimul test nuclear al Coreei de Nord reprezinta un act provocator, dar in acelasi timp toate partile implicate trebuie sa isi pastreze calmul pentru a evita un conflict major, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, relateaza site-ul cotidianului New York Times.…

- Donald Trump "are serios in vedere" sa transfere ambasada SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat marți vicepreședintele american, Mike Pence, in timp ce președintele Statelor Unite a afirmat in octombrie ca amana aceasta promisiune electorala, transmite AFP. Vicepreședintele,…

- La ora actuala este posibil un „scenariu apocaliptic” al evolutiei situatiei din Peninsula Coreea, dar Rusia spera ca ratiunea va prevala între partile implicate, a declarat luni ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov. „Exista posibilitatea unui scenariu…

- George W Bush Senior a devenit cel mai longeviv președinte american din istorie dupa ce a implinit 93 de ani și 166 de zile, depașindu-l pe Gerald Ford care a murit la 93 de ani și 195 de zile, scrie ABC News. Sambata, fostul președinte american George H.W. Bush a implinit 93 de ani și 166 de zile,…

- Donald Trump a fost insotit la ceremonie de sotia sa, Melania Trump, si de fiul lor, Barron, in varsta de 11 ani. Inainte de a gratia curcanul, Trump a facut o referire la cei doi curcani care au fost gratiati anul trecut de predecesorul sau, Barack Obama – Tater si Tot. „Am fost foarte ocupat sa rastorn…

- Decizia administrației americane este cu atat mai șocanta cu cat argumentele pe care se bazeaza aceasta schimbare brutala a politicii oficiale a Statelor Unite fața de animalele salbatice sunt considerate eronate de catre organizațiile ecologiste.Autoritațile americane au anulat astfel o interdicție…

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi, cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decât ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP citata de Agerpres. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea…

- Președintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care susțin terorismul", situație rezervata simbolic celor mai rai dușmani ai Statelor Unite, relateaza AFP. Decizia ar fi…

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- Summit-ul gazduit de Filipine a fost un prilej excelent ca Donald Trump și Rodrigo Duterte sa anunțe ca au un parteneriat excelent. Cei doi au identificat și un inamic comun: fostul președinte american, Barack Obama.

- In cadrul turneului sau in Asia, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters. In momentul in care avionul președintelui SUA ateriza la Danang, purtatorul de cuvint al administrației…

- Coreea de Nord si-a reafirmat, marti, dorinta de a-si consolida puterea nucleara pentru a raspunde la actiunile ostile ale Statelor Unite, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla intr-o vizita de doua zile in Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei Yonhap, citat de ZF."Atata…

- Președintele american Donald Trump i-a salutat luni, la Tokyo, pe imparatul Japoniei, Akihito, și pe imparateasa Michiko cu o strangere de mana și cu o ușoara aplecare a capului, dar nu cu o plecaciune, așa cum a facut predecesorul sau Barack Obama, relateaza AFP și Reuters. În 2009,…

- "Trebuie sa spun ca, in ultimele decenii, Japonia a fost caștigatoarea" din planul schimburilor comerciale, a aratat Trump. Cu titlu de exemplu, el a spus ca Japonia vinde milioane de mașini in Statele Unite, in timp ce puține mașini americane sunt importate in aceeași țara. "Statele…

- Potrivit agentiei semioficiale de presa ILNA, purtatorul de cuvant al MAE iranian, a declarat in legatura cu posibilitatea unei intrevederi intre cei doi sefi de stat ca "o intentie a fost exprimata de partea americana care nu a fost aprobata de presedintele Rouhani".In anul 2013, Barack…

- Administrația președintelui Donald Trump ezita in problema inarmarii Ucrainei, potrivit materialului The Washington Post. Dupa cum observa autorul, dupa o disputa interna de luni de zile privind trimiterea de arme defensive Kievului, Casa Alba se hotaraște greu. Rezultatul „de facto“ este continuarea…

- Joi dupa-amiaza, in timp ce Donald Trump a declarat criza opioidelor o urgența de sanatate publica , prima doamna Melania Trump a stat pe podium alaturi de soțul ei și a spus ceva ce nu s-a mai auzit de mult:”Sunt atat de mandra sa-l sprijin astazi, cand iși ia acest angajament”. Cuvintele Melaniei…

- Administratia prezidentiala a Statelor Unite a cheltuit 1,75 de milioane de dolari pentru noua mobila de la Casa Alba, potrivit unor documente obtinute de NBC.Cheltuielile includ achizitia de covoare (17.000 de dolari) si o masa pentru conferinte (12.800 de dolari) facute la comanda, dar si…

- Fortele armate americane din Coreea de Sud au inceput, luni, un exercitiu de evacuare a familiilor militarilor si a altor civili. Exercitiul a fost anuntat inca din 15 octombrie, cu precizarea ca "nu este direct legat de evenimentele geopolitice curente", ci o parte a pregatirii permanente…

- Președintele american Donald Trump a prezis deschiderea unei ere de tranziție spre pace in Siria, cu implicarea diplomatica a Statelor Unite, apreciind ca alungarea jihadiștilor din Raqqa anunța, in opinia sa, "sfarșitul califatului Statului

- Barack Obama a revenit in efervescenta reuniunilor de campanie electorala, denuntand evolutia recenta a politicii americane, dar fara mentioneze numele succesorului sau Donald Trump, relateaza AFP, conform news.ro.Discret de cand a plecat de la Casa Alba, al 44-lea presedinte al Statelor Unite…

- Intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost unul dintre evenimentele care au tinut primele pagini ale ziarelor. Decontul strangerii de mana dintre cei doi sefi de stat a fost insa dezvaluit la scurt timp dupa istorica intalnire:…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca legea cu privire la asigurarile de sanatate a lui Barack Obama, pe care nu a reusit sa o abroge, apartine trecutului din cauza deficientelor ei, relateaza AFP.

- Iranul isi pune sperantele ca „rezistenta Europei” impotriva presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, ar putea salva acordul nuclear incheiat de Iran si principalele puteri ale lumii, a afirmat ministrul de Externe iranian.

- O noul intalnire cu prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, și cu soția sa, Sophie Gregoire Trudeau, a reprezentat un moment de schimbare de look din partea Melaniei Trump. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii și Donald Trump au fost gazde pentru oficialitațile canadiene, la Casa Alba, iar primirea…

- BRANDUL de tara al Romaniei: Cine este pe primul loc in TOP Brand Finance Forta brandului Romania a scazut cu 5%, respectiv de la A+ la A, tara coborand doua locuri pana pe pozitia 49 in clasamentul Brand Finance 2017 – chiar daca cresterea record a produsului intern brut (PIB) si un curs favorabil…

- Organizatia libaneza Hezbollah si fortele israeliene s-au confruntat intr-un razboi devastator in anul 2006. "In urmatorul razboi in nordul tarii, Libanul nu va fi singurul front", a declarat Lieberman intr-un discurs sustinut in fata militarilor israelieni. "Acum este un singur…

- Mai multe incendii faceau ravagii luni in nordul Californiei, mai ales in regiunile viticole Napa si Sonoma, provocand moartea a zece oameni, distrugand mii de locuinte si fortand peste 20.000 de persoane sa fuga din calea flacarilor, transmite AFP, care citeaza autoritatile locale.Potrivit…