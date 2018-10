Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi lideri ai Partidului Democrat din SUA, dar si unii congresmeni republicani pledeaza, pe fondul crizei generate de disparitia ziaristului disident Jamal Khashoggi, pentru reconfigurarea fundamentala a relatiilor cu Arabia Saudita, intensificand presiunile asupra Administratiei Donald Trump.…

- Numerosi lideri ai Partidului Democrat din SUA, dar si unii congresmeni republicani pledeaza, pe fondul crizei generate de disparitia ziaristului disident Jamal Khashoggi, pentru reconfigurarea fundamentala a relatiilor cu Arabia Saudita, intensificând presiunile asupra

- Numerosi lideri ai Partidului Democrat din SUA, dar si unii congresmeni republicani pledeaza, pe fondul crizei generate de disparitia ziaristului disident Jamal Khashoggi, pentru reconfigurarea fundamentala a relatiilor cu Arabia Saudita, intensificand presiunile asupra Administratiei Donald Trump.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca autoritatile din Rusia nu au suficiente informatii despre disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi pentru a justifica stricarea relatiilor cu Arabia Saudita, relateaza Reuters.

- Compania Google a anunțat ca se retrage de la o conferința privind investițiile, ce se va desfașurat in Arabia Saudita, dupa ce mai multe companii au luat aceasta decizie pe fondul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Presiunea…

- Administratia din Arabia Saudita a transmis ca va impune masuri drastice de retorsiune in cazul in care alte tari vor decide sa impuna sanctiuni in urma disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Euronews.

- Arabia Saudita a negat duminica informatiile conform carora scriitorul Jamal Khashoggi, un proeminent disident saudit care a disparut in aceasta saptamana, a fost ucis in consulatul sau din Istanbul, relateaza dpa preluata de Agerpres. Un oficial al consulatului a spus ca acuzatiile sunt 'lipsite…