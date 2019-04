Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al justitiei, William Barr, a adoptat marti o decizie in baza careia solicitantii de azil care demonstreaza "temeri credibile" si sunt in situatia de a fi expulzati sa nu mai poata fi eliberati pe cautiune de judecatorii de imigratie. Decizia, care va intra in vigoare peste 90…

- Campania prezidentiala a lui Donald Trump a fost "spionata" de agentii federale americane, a afirmat miercuri secretarul american al justitiei, William Barr, transmit AFP si Reuters. Barr, care incearca sa stabileasca daca aceasta supraveghere a fost legala, a precizat intr-o audiere in…

- "Nu am citit raportul Mueller, nu am vazut raportul Mueller. In ce ma priveste, nu ma intereseaza acest raport. Am fost exonerat complet. Niciun fel de complot, niciun fel de obstructie" - a declarat Trump in fata presei la Casa Alba.Trump a tinut sa faca aceste precizari dupa ce marti…

- Secretarul american al justitiei, William Barr, a afirmat marti ca intentioneaza sa faca public in interval de o saptamana mult asteptatul raport al anchetei conduse de procurorul special Robert Mueller privind o presupusa ingerinta rusa in campania prezidentiala din 2016, relateaza Reuters si AFP.…

- ​​William Barr, procurorul general din Statele Unite, intentioneaza sa publice în aprilie o versiune redactata a raportului Comisiei Robert Mueller privind ingerintele electorale ruse, informeaza site-ul agentiei Reuters citat de Mediafax."Toata lumea va putea citi raportul în curând",…

- Iranul i-a indemnat vineri pe palestinieni sa nu renunte la rezistenta impotriva demersurilor presedintelui american Donald Trump in favoarea Israelului in problema Ierusalimului si a Inaltimilor Golan, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro."Recunoasterea de catre presedintele SUA a Ierusalimului…

- Comisia juridica a Camerei Reprezentantilor din SUA va solicita documente de la peste 60 de persoane și organizații pentru a începe investigațiile privind posibila obstrucționare a justiției și abuzul de putere exercitat de președintele Trump, a declarat duminica seful comisiei, relateaza Reuters…

- Senatul Statelor Unite l-a confirmat joi in postul de secretar al Justitiei - cu 54 de voturi la 45 - pe William Barr, nominalizat in functie de Donald Trump, relateaza Reuters.Barr urmeaza sa supervizeze ancheta coordonata de catre procurorul special Robert Mueller cu privire la o posibila…