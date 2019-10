Stiri pe aceeasi tema

- Imigranților care solicita vize li se va refuza intrarea in Statele Unite cu excepția cazului in care pot dovedi ca iși pot permite asigurari medicale, potrivit unei proclamatii semnate vineri de președintele Donald Trump, informeaza Associated Press.Noua regula se aplica persoanelor care…

- Administratia presedintelui Donald Trump analizeaza daca sa impuna delistarea companiilor chineze de la bursele americane, masura care ar fi o escaladare radicala a tensiunilor comerciale dintre Statele Unite si China, au declarat vineri trei surse apropiate situatiei, citate de Reuters, preluate de…

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…

- Donald Trump a dorit sa relaxeze, in ultimele zile, aplicarea taxelor vamale suplimentare la produsele importate din China. La un gest similar a recurs și Beijingul. Un armistițiu chino-american nu a fost semnat, dar climatul este mai relaxat, semnaleaza agențiile internaționale de presa, citand luari…

- Presedintele american, Donald Trump, a reiterat luni ca l-ar putea invita pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, la summitul G7 programat in anul 2020 in Statele Unite, desi Rusia a fost exclusa in 2014 din Grupul tarilor puternic industrializate, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan…

- Vizita lui Klaus Iohannis in Statele Unite si intalnirea cu presedintele Donald Trump la Casa Alba a inceput sa produca deja primele efecte benefice pentru Romania, anunța liberalul Ionel Danca, care arata ca deja companiile americane anunta investiții de peste 10 miliarde de dolari in Romania. „Intalnirea…

- Vizita lui Klaus Iohannis in Statele Unite si intalnirea cu presedintele Donald Trump la Casa Alba a inceput sa produca deja primele efecte benefice pentru Romania, anunța liberalul Ionel Danca, care arata ca deja companiile americane anunta investiții de peste 10 miliarde de dolari in Romania."Intalnirea…

- Guvernul lui Donald Trump a anunțat luni o noua regula prin care refuza sa acorde cartea verde și rezidența permanenta imigranților care primesc ajutoare publice, precum asistența sociala, bonuri de masa și locuințe sociale, considerând ca aceștia reprezinta o ”povara pentru societate”,…