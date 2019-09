Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Donald Trump a notificat Congresul SUA in legatura cu potențiala achiziție de catre Polonia a 32 de avioane multirol invizibile pe radar de tip F-35, valoarea contractului fiind estimata la 6,5 miliarde de dolari, informeaza publicația The Hill preluata de mediafax.Anunțul privind…

- Uraganul Dorian, ridicat la categoria 4, se indreapta spre coastele estice ale statului american Florida, urmand sa loveasca tarmul la sfarsitul acestei saptamani si inceputul saptamanii viitoare, informeaza DPA, citata de Agerpres. Potrivit prognozelor, furtuna va lovi Florida cu rafale puternice de…

- Polonia este preocupata de abordarea tot mai prietenoasa a unor state ale Uniunii Europene in relatiile lor cu Rusia si doreste sa se asigure ca noua Comisie Europeana va avea o atitudine severa fata de Moscova, a declarat ministrul adjunct polonez de externe Marcin Przydacz intr-un interviu pentru…

- "Nu avem intentia sa desfasuram astfel de rachete in Europa si in alte regiuni unde rachetele americane cu raza medie si scurta de actiune nu au fost si nu vor fi desfasurate ", a declarat misiunea Rusiei la NATO intr-un comunicat dat publicitatii in finalul reuniunii NATO-Rusia, desfasurata vineri…

- Rusia va reacționa la sporirea prezenței militare a SUA in Polonia prin masuri cu caracter militar, a declarat președintele comisiei Consiliului Federației pentru afacerile internaționale, Constantin Kosaciov.

- Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare, joi dupa-amiaza, in legatura cu planul Statelor Unite de a trimite efective militare suplimentare in Polonia, avertizand ca decizia amplifica tensiunile in Europa, anunța MEDIAFAX."In mod categoric, suntem preocupati de acest plan, deoarece…

- Afirmatia parlamentarului rus survine ca reactie dupa ce presedintele american Donald Trump s-a angajat miercuri, la Washington, in fata omologului sau polonez Andrzej Duda, sa desfasoare 1.000 de militari americani in Polonia la solicitarea autoritatilor de la Varsovia, care urmaresc sa descurajeze…