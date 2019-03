Stiri pe aceeasi tema

- SUA au acuzat marti Rusia si China de cresterea riscului unui conflict in spatiu, in special prin dezvoltarea armelor antisatelit, in mijlocul unei dezbateri asupra unui tratat de mentinere a pacii in spatiu, informeaza AFP. Experti din 25 de tari, inclusiv din China, Rusia si SUA, s-au reunit de luni,…

- SUA au acuzat marti Rusia si China de cresterea riscului unui conflict in spatiu, in special prin dezvoltarea armelor antisatelit, in mijlocul unei dezbateri asupra unui tratat de mentinere a pacii in spatiu, informeaza AFP.

- Experti in dezarmare din 25 de tari, cu China, Rusia si Statele Unite in frunte, se reunesc de luni la Geneva, in Elvetia, pentru zece zile de negocieri in vederea ajungerii la un Tratat de pace pentru spatiu, relateaza AFP.

- Amenințari de razboi economic major. Administrația Trump pare mai hotarata ca oricand sa mearga pe varianta protecționismului ca soluție a progresului economic. Dupa conflictele cu China și Rusia ar putea urma o alta mare putere economica.

- China si Rusia dezvolta capacitati care ar putea concura pozitiile SUA in spatiu, considera Agentia americana de informatii militare (Defense Intelligence Agency, DIA) intr-un raport dat publicitatii luni, in care isi exprima preocuparea in special cu privire la un tip de lasere care ar putea afecta…

- China si Rusia dezvolta capacitati care ar putea concura pozitiile SUA in spatiu, considera Agentia americana de informatii militare (Defense Intelligence Agency, DIA) intr-un raport dat publicitatii luni, in care isi exprima preocuparea in special cu privire la un tip de lasere care ar putea afecta…

- Rusia se pregatește intensiv de un nou razboi mondial, iar printre posibilii sai adversari se numara NATO și China. La aceasta concluzie a ajuns Agenția suedeza pentru Cercetare in Aparare, care a stabilit ca manevrele militare rusești au crescut semnificativ in ultimul deceniu.

- Rusia lui Vladimir Putin se remarca printr-o ofensiva fara precendent dupa 1990 privind dominația asupra a noi teritorii, iar acum se pare ca Moscova iși pregatește specialiștii pentru o noua tema de confruntare cu liderul american Donald Trump.