Ambasadorul SUA la Moscova, Jon Huntsman, a explicat ca neacordarea vizelor pentru cei 30 de profesori care urmau sa ajunga in capitala rusa luna viitoare ar putea duce la reducerea numarului de copii care frecventeaza Scoala Anglo-Americana.



"Copiii nu trebuie folositi ca pioni in dispute diplomatice", a subliniat Huntsman intr-un comunicat, exprimandu-si speranta ca problema sa fie rezolvata inainte de inceputul anului scolar.



In ce o priveste, Moscova a argumentat ca SUA au cerut in mod inadecvat vize diplomatice, in conditiile in care profesorii la o unitate de invatamant…