Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impus, miercuri, sancțiuni ministrului iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, vizându-l pe principalul purtator de cuvânt al țarii și care ar putea afecta șansele negocierilor diplomatice pe fondul creșterii tensiunilor dintre cele doua țari, informând Mediafax…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat luni impunerea de catre Washington a sanctiunilor impotriva companiei Zhuhai Zhenrong si a directorului sau general Youmin Li."Ei au incalcat legea americana acceptand petrol brut", a subliniat Pompeo, precizand ca masura face parte din…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat din nou China si Uniunea Europeana ca sunt implicate intr-un „joc major de manipulare monetara” pentru a concura cu Statele Unite, adaugand ca Washingtonul ar trebui sa faca acelasi lucru, informeaza site-ul agentiei The Associated Press, citat de Mediafax.Trump…

- Stocul de uraniu iranian slab imbogatit a depasit pragul prevazut de Acordul de la Viena din 2015, anunta Zarif.Ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif a anuntat luni ca Iranul a depasit limita impusa rezervelor iraniene de uraniu slab imbogatit prin Acordul de la Viena din 2015…

- Statele Unite au introdus Arabia Saudita si Cuba pe lista neagra a tarilor care nu fac suficient in lupta impotriva traficului de persoane, ceea ce ar putea antrena sanctiuni, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește și: USR-PLUS se cutremura! Dezvaluirea care dinamiteaza Alianța 2020 Departamentul…

- Inflatia a fost de 130.060% in 2018 in Venezuela, unde economia s-a contractat cu 47,6% intre 2013 si 2018, potrivit datelor comunicate marti de Banca centrala a tarii, primele pe care le dezvaluie dupa trei ani. Potrivit Băncii centrale, inflaţia a fost de 274,4% în 2016, 862,6% în…

- Jens Ploetner, director pentru Afaceri Politice in cadrul Ministerului german de Externe, va avea discutii cu Abbas Araghchi, adjunct al ministrului iranian de Externe, despre Acordul nuclear semnat in 2015, la Viena, de Iran cu marile puteri internationale.Potrivit agentiei iraniene IRNA,…

- Vicepremierul chinez Liu He s-a aflat joi la Washington in vederea reluarii negocierilor comerciale intre China și Statele Unite (a 11-a runda). Atmosfera nu a fost deloc senina. Președintele Donald Trump, care a impus o noua majorare a taxelor vamale la produse importate din China, intrate in vigoare…