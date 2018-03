Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a amintit Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma, informeaza…

- Congresul american a inclus un pachet de aproape 400 milioane de dolari intr-un proiect de cheltuieli guvernamentale masive pentru a contribui la protejarea sistemelor de votare din SUA de atacuri cibernetice, transmite miercuri Reuters, citand surse familiare negocierilor. Pachetul include acordarea…

- In Romania a aparut un val de antreprenori și de manageri tineri. Unii au renunțat la slujbele sigure și au decis sa riște pe cont propriu, alții au avansat in diverse companii. Ca să fie siguri că vor avea succes, primii iau lecții de administrare a afacerilor. Pentru cei din urmă,…

- Conflictul dintre SUA și Rusia a izbucnit din nou. Administratia Donald Trump a anuntat, joi, noi sanctiuni impotriva Rusiei. Motivul deciziei ar fi reprezentat de unele atacuri cibernetice asupra infrastructurii energetice, nucleare si aeriene din Statele Unite.

- Statele Unite au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei pentru ingerinta in alegerile prezidentiale americane din 2016 si mai multe atacuri cibernetice, scrie AFP. Printre entitatile sanctionate - temutele servicii secrete FSB si GRU.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca nu este in favoarea pensiilor speciale in general, dar apreciaza ca exista anumite categorii care au nevoie in mod justificat de o astfel de pensie, cum ar fi zona Justitiei. "Exista anumite categorii care, dupa parerea mea, au in…

- O instanta egipteana a condamnat la moarte, sambata, zece barbati care au fost gasiti vinovati de organizarea unor atacuri teroriste asupra politiei si a fortelor de securitate, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Patru persoane au fost grav ranite miercuri seara, la Viena, in doua atacuri cu cutitul; un afgan fiind retinut, fara a fi cunoscut motivul acestor incidente si fara a putea fi stabilita o legatura intre ele, anunta Reuters, care citeaza un purtator de cuvant al Politiei. Incidentele au avut loc in…

- Iranul a declarat luni ca este in masura sa produca uraniu imbogatit in proportie de 20% 'in mai putin de 48 de ore' daca SUA ar renunta la acordul incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri privind programul nuclear iranian, a informat luni televiziunea al-Alam, citand un inalt responsabil…

- Atacul cibernetic care a vizat servere ale guvernului german a facut parte dintr-un atac informatic la nivel global comis probabil de un grup de hackeri rus cunoscut sub numele de Snake (sarpe), au informat surse avand informatii in legatura cu acest incident, relateaza Reuters. Biroul procurorului…

- Un oficial de rang inalt din serviciile de informatii americane spune ca presedintele Donald Trump nu a ordonat si nu a autorizat structurile de securitate americane sa riposteze impotriva amestecului si campaniilor de dezinformare rusesti, astfel ca Moscova nu a fost descurajata in acest efort.

- NSA a atras atentia ca Rusia ar putea lansa noi atacuri cibernetice pentru ca presedintele Donald Trump nu a ordonat masuri de contracarare.Sefii serviciilor secrete americane au avertizat in mai multe randuri ca Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor parlamentare partiale…

- Circa o mie de judecatori, procurori si magistrati asistenti au semnat o scrisoare deschisa de sustinere a Justitiei, la cateva zile dupa ce ministrul Tudorel Toader a propus revocarea sefei DNA. „Toti procurorii si judecatorii, inclusiv...

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, este obligat sa accepte solicitarea de revocare a sefei DNA, Laura Codruța Kovesi, formulata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Ioan Vida. "Da (este obligat - n.r.). Sunt competente legate. Lumea nu stie ce…

- Fortele de securitate franceze au dejucat doua atacuri teroriste de la inceputul acestui an, a anuntat, duminica, Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cu cerere slaba pentru locomotive si turbine pe gaze naturale, cu un cancer financiar inca netratat, cu decizii de strategie devastatoare si management defectuos, General Electric (GE) nu are alta sansa de supravietuire decat sa-si amputeze din afaceri, dintre care unele au stat la baza transformarii…

- Cinci membri ai fortelor de securitate au murit, luni noapte, la Teheran, in cursul confruntarilor cu adeptii unei secte musulmane, iar aproximativ 300 de protestatari au fost arestati, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei din Iran, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Turcia si Statele Unite ale Americii au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a normaliza relatiile dintre ele, a spus vineri ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani de retorica antiamericana din partea Ankarei, relateaza Reuters. Totodata, Turcia a propus Statelor Unite ca trupele…

- Opinia mea despre DNA o cunoașteți! Declarațiile președintelui Klaus Iohannis: - avem oare a cata oara un scandal in spațiul public și cred ca de data aceasta destul de multa lume se așteapta sa-mi expun opinia. - lucrurile se pot rezuma la puține cuvinte: niște penali fac o incercare disperata sa…

- Premiul national al Israelului pentru literatura, una dintre cele mai prestigioase distinctii culturale atribuite de acest stat, va reveni in 2018 scriitorului David Grossman, care critica in mod constant politica dusa de guvernul israelian fata de palestinieni, informeaza Reuters. David…

- Numarul fortelor militare americane din Irak a inceput sa scada dupa ce autoritatile irakiene au invins oficial ISIS, informeaza un purtator de cuvant al guvernului din Irak, citat de Reuters. Fortele irakiene, sustinute de o coalitie internationala condusa de SUA, au recuperat anul trecut toate…

- Iranul a condamnat o persoana, al carei nume nu l-a dat publicitatii, la sase ani de inchisoare pentru vanzarea de informatii despre programul nuclear al Teheranului unei tari europene si Statelor Unite ale Americii, a anuntat duminica pe site-ul sau sistemul judiciar iranian, informeaza Reuters.…

- Beijingul acuza Washingtonul de lipsa de respect fata de America Latina, dupa ce secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a avertizat tarile din aceasta regiune in legatura cu dependenta economica de China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat, luni, ca regimul de la Teheran urmareste sa distruga Israelul, adaugand ca va reactiona pentru a garanta statalitatea tarii sale, informeaza site-ul postului France 24.

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- Statele Unite sunt sigure ca reteaua Haqqani, aliata cu talibanii din Afganistan, se afla in spatele atentatului de sambata, de la Kabul, soldat cu peste 100 de morti si peste 230 de raniti, informeza Reuters. Atat capitanul american Tom Gresback, purtator de cuvant al misiunii NATO Resolute…

- "S-au speriat si au fugit. (...) De foarte multe ori, controlul judiciar este aplicat, dar aceste persoane reusesc sa paraseasca tara inainte de a se pronunta o solutie definitiva de condamnare. Si atunci, politia sau cei care au aceste masuri de supraveghere trebuie sa vina si sa spuna ce le lipseste…

- Ministrul britanic al Apararii Gavin Williamson acuza Rusia ca incearca sa provoace pagube economiei britanice, atacandu-i infrastructurile cu scopiul de a crea un „haos total“ si de a „cauza mii si mii de morti“, relateaza Reuters.

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa cu Uniunea Europeana privind reforma sistemului judiciar initiata de Guvernul de la Varsovia, a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa sa cu Uniunea Europeana in legatura cu reformele controversate din sistemul judecatoresc, a anuntat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul Partidului Lege si Justitie (PiS), formatiunea aflata la guvernare la Varsovia, relateaza Reuters. ''Programul…

- Agenti ai serviciilor secrete olandeze (AIVD) au spionat incepand cu anul 2014 un grup rus de hackeri care a fost acuzat de atacuri cibernetice in timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, informeaza joi mass-media olandeze, citate de Politico.eu si Reuters.

- Agenti ai serviciilor secrete olandeze (AIVD) au spionat începând cu anul 2014 un grup rus de hackeri care a fost acuzat de atacuri cibernetice în timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, informeaza joi mass-media olandeze, citate de Politico.eu si Reuters. Serviciile secrete…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a contrazis miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care afirmase in aceeasi zi ca mutarea la Ierusalim a ambasadei americane in Israel se va produce in maximum un an. Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune catre…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul în domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters. Liderul de la Casa…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a coborat in decembrie 2017, comparativ cu luna precedenta, gratie scaderilor semnificative inregistrate la uleiuri vegetale si produse lactate, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza Reuters.…

- Aproximativ 5.000 de traficanți de droguri scapa de pedeapsa cu moartea in Iran dupa ce țara a schimbat legislația facand-o mai blanda, scrie BBC News. Pedeapsa capitala a fost abrogata pentru unele infracțiuni privind traficul de droguri, iar șeful sistemului judiciar a declarat ca toate cazurile pot…

- Iranul a interzis învatarea limbii engleze în scolile primare, a anuntat un responsabil din sectorul educatiei, dupa ce liderii islamici au estimat ca învatarea timpurie a acestei limbi deschide calea „invaziei culturale” occidentale, transmite agentia Reuters.…

- Iranul a interzis predarea limbii engleze in scolile primare, dupa ce liderul suprem al tarii a spus ca invatarea acestei limbi a deschis drumul pentru o "invazie culturala" vestica, relateaza Reuters.

- Statele Unite au luat, joi, decizia de a impune sanctiuni impotriva a cinci companii iraniene, despre care Washingtonul sustine ca sunt controlate de o firma industriala implicata in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- "Putem spune astazi ca am pus capat conspiratiei din 1396", a declarat Mohammad Ali Jafari, cu referire la calendarul iranian."Dusmanii tarii ar trebui sa stie ca aceste tipuri de comploturi nu mai functioneaza", a adaugat comandantul intr-un interviu pentru un post de televiziune de stat,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Doi romani, un barbat si o femeie, au fost pusi sub acuzare in SUA pentru ca, in ianuarie 2017, au accesat ilegal aproximativ 123 de computere conectate la camerele de supraveghere ale Departamentului Politiei Metropolitane. Cei doi au fost retinuti la jumatatea lunii decembrie in Bucuresti, barbatul…

- Doi romani au fost acuzați in SUA pentru presupuse atacuri cibernetice asupra sistemului de supraveghere video al poliției metropolitane din Washington. Anunțul a fost facut de Departamentul de Justiție al SUA.

- Doi cetateni romani, acuzati de autoritatile SUA risca 20 ani de inchisoare Doi cetateni români au fost acuzati oficial pentru ca ar fi patruns ilegal în sistemul de monitorizare video al Politiei din Washington si ar fi introdus doua programe cu intentia de a obtine bani, cu câteva…

- Doi cetateni romani au fost acuzati in SUA pentru presupuse atacuri cibernetice asupra camerelor de supravegere ale Departamentului de Politie Metropolitana din Washington, ca parte a unei scheme de rascumparare, se arata intr-o declaratie data joi de catre Departamentul de Justitiei al SUA, potrivit…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…