- Cei doi lideri s-au intalnit de cateva zeci de ori in ultimii ani, iar pe plan militar Rusia si Israelul au colaborat pentru a evita ciocniri accidentale in Siria, unde Israelul sustine ca realizeaza atacuri asupra tintelor iraniene pentru a opri Teheranul sa isi stabileasca o prezenta militara.…

- Mutarea vine in condițiile in care SUA impune tot mai multe sancțiuni Iranului și nu manifesta incredere ca Teheranul va reveni in limitele acordului nuclear.Ministrul francez de Externe Jean-Yves le Drian a spus ca discutiile referitoare la liniile de credit, care ar fi garantate prin…

- Petrolierul iranian aflat in centrul unei crize diplomatice si retinut de mai multe saptamani in Gibraltar a ridicat ancora duminica seara dupa ce autoritatile locale au respins o noua solicitare din partea SUA de a continua sechestrarea navei, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Potrivit site-ului…

- Guvernul local din Gibraltar a respins duminica o solicitare a SUA de a retine petrolierul iranian care se pregateste sa paraseasca apele sale teritoriale, justificand aceasta decizie prin faptul ca sanctiunile americane nu sunt aplicabile Uniunii Europene, transmite AFP, citata de Agerpres. ''In virtutea…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt i-a comunicat sambata omologului sau iranian Mohammad Javad Zarif ca Marea Britanie va facilita scoaterea de sub sechestru a petrolierului Grace One, capturat saptamana trecuta in largul Gibraltarului, daca Teheranul va da garantii ca destinatia acestuia nu…

- Cinci ambarcatiuni despre care se crede ca ar apartine Garzilor Revolutionare iraniene s-au apropiat miercuri de un petrolier britanic in Golful Persic si i-au cerut sa se opreasca in apele iraniene din apropiere. Navele s-au retras, insa, dupa ce o nava de razboi britanica i-a avertizat prin radio,…

- 'Nu vom tolera' sechestrarea petrolierului Grace 1 produsa joi in largul teritoriului britanic Gibraltar din sudul extrem al Spaniei, a declarat ministrul, citat de agentia de presa semioficiala ISNA, precum si de agentia de stiri Tasnim, preluate de France Presse. Aceasta operatiune 'nu va…

- Sechestrarea, joi, in largul teritoriului britanic Gibraltar, a unei nave iraniene suspectate ca livreaza petrol Siriei este o "veste excelenta", a comentat consilierul prezidential american pentru securitate nationala, John Bolton, relateaza AFP. "Marea Britanie a interceptat superpetrolierul…