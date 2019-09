Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Felicity Huffman, cunoscuta din serialul "Neveste disperate", a fost condamnata la 14 zile in inchisoare intr-un caz de frauda privind admiterea la mai multe universitați de elita din SUA. De asemenea, vedeta a fost amendata și cu 30.0000 de dolari și 250 de ore de munca in folosul comunitații.…

- Huffman a primit de asemenea și o amenda in valoare de 30 de mii de dolari și 250 de ore in folosul comunitații, a informat judecatoarea Indira Talwani, potrivit Mediafax. "Știa ca este un act de frauda și nu unul impulsiv. Faptul ca a incercat sa fie o mama buna nu reprezinta o scuza", a…

- Agenți din cadrul Poliției orașului Slanic au acționat vineri pentru verificarea legalitații efectuarii transportului public de persoane - curse regulate, precum si pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Cu aceasta ocazie, au depistat un barbat din comuna…

- O echipa de neurologi de la Universitatea din California a realizat un experiment înspaimântator prin intermediul caruia au reușit sa afle cum apare frica și cum este procesata de creierul uman.

- Mult s-a mai discutat prin februarie despre "spaga americana" de pe mosia de la Rovinari, mult s-a fabulat despre venirea FBI pentru a ancheta nu se stie ce pe aici, ca, de fapt, dupa o jumatate de an constatam ca peste subiect s-a asternut o liniste...

- Marius Iacob, considerat “mana dreapta” a Laurei Codruța Kovesi atat in mandatul acesteia de procuror general al Romaniei, cat și in perioada in care aceasta ocupa funcția de procuror-șef al DNA, a primit o lovitura dura din partea Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). CEDO a stabilit ca autoritațile…

- Potrivit RR Auction, cu sediul in Boston, obiectul vestimentar a fost adjudecat cu 53.532 de dolari in cadrul licitatiei organizate miercuri.Bluza a fost pusa in vanzare de fosta antrenoare personala a printesei Diana, Jenni Rivett, care a anuntat ca va dona suma obtinuta unei familii din…

- Marius Balo, un profesor roman care a predat la Universitatea din Beijing, a fost condamnat la opt ani de pușcarie pentru o frauda de 80 de dolari. Ministerul Justiției din Romania a inceput demersurile pentru a-l ajuta pe acesta sa beneficieze de „respectarea deplina a drepturilor sale”. Marius Balo…