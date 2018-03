Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, i-a comunicat lui Vladimir Putin, in cadrul unei discuții telefonice despre ingrijorarea sa in legatura cu elaborarea armamentului rusesc care ar putea depași mijloacele americane de securitate, scrie ziarul „New York Times” cu referire la un funcționar de rang inalt,…

- Vecina Ilenei Ciuculete rupe tacerea. Cezara Filimon o cunoștea de 14 ani și știa ce fel de relație avea artista cu Cornel Galeș. Aceasta a facut marturisiri emoționant, la un an de cand interpreta s-a stins din viața. Prietena buna a Ilenei Ciuculete a suferit cumplit dupa moartea acesteia. Cezara…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Intr-un fragment din aceasta emisiune care urma sa fie difuzata joi, Omarosa Manigault si-a exprimat ingrijorarea.Inainte de a fi angajata la Casa Alba, ea a fost candidata la reality show-ul 'The Apprentice', realizat de Donald Trump, potrivit Agerpres. "Eram bantuita de mesajele…

- O vedeta a emisiunilor americane de reality show, Omarosa Manigault, a afirmat ca lucrurile merg "prost" la Casa Alba, unde a ocupat functia de consilier al lui Donald Trump pana la plecarea ei la sfarsitul lui ianaurie si care participa in prezent la emisiunea "Celebrity Big Brother", relateaza…

- Un reputat om de știința german, Barbara Deppert Lippitz, arheolog și probabil cel mai mare expert in aur din Europa, s-a aratat o mare admiratoare a poporului roman și a uimit pe toata lumea cu declarațiile ei referitoare la importanta aurului in istoria țarii noastre. „Voi sunteți cu siguranța urmașii…

- Kamara s-a decis sa rupa tacerea in legatura cu despartirea de sotia lui, Oana, cu care are si un baietel. Artistul a marturisit ca relatia lui cu “amanta“ Madalina nu are nici o legatura cu separarea lui, de mai bine de sase luni nu mai are nici o treaba cu sotia lui.

- Președintele american, Donald Trump, a infirmat miercuri ideea conform careia mutarea ambasadei SUA la Ierusalim va avea loc in termen de un an, dupa ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, declarase ca se așteapta ca mișcarea controversata sa aiba loc in acest interval.

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un."Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi", il citeaza pe…