Actrita americana Allison Mack a pledat luni vinovata, in fata unui judecator federal din Brooklyn, pentru santajarea unor femei pentru o secta din care ar fi facut parte, relateaza marti AFP.



Actrita in varsta de 36 de ani, care a interpretat unul dintre personajele principale din serialul 'Smallville' (2001-2011), a pledat vinovata la doar doua din cele sapte capete de acuzare formulate impotriva sa.



Astfel, Mack nu va mai fi judecata in cadrul procesului impotriva sectei Nxivm care se va deschide pe 29 aprilie.



Cu toate acestea, ea risca o pedeapsa…