- Lima a reafirmat luni ca presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, nu este binevenit la summitul Americilor organizat la 13 si 14 aprilie si a avertizat ca liderul de la Caracas poate intra in Peru numai in calitate de "turist", relateaza AFP. "Peru este tara gazda si ea decide pe cine invita. Peru i-a…

- "Un rezultat excelent pentru Putin, care n-a avut adversar la alegeri. Ai toata admirația mea pentru ca deși anii au trecut tu ți-ai menținut convingerile cu aceeași energie ca intotdeauna. Felicitari poporului rus!" a fost mesajul lui Maradona pentru președintele Rusiei. Legendarul fotbalist…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a declarat ca, daca la Summitul Americilor din aprilie din Peru, i s-ar incrucisa drumul cu cel al omologului sa american, Donald Trump, atunci i-ar placea sa dea mana cu el si sa-l salute "cu respect", relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Daca se va…

- "Daca se va ivi ocazia de a-i strange mana lui Donald Trump si de a-l saluta cu respect, voi profita de ea, cu conditia ca el sa-mi ofere aceasta oportunitate", a comentat Maduro in cursul unui interviu cu un jurnalist chilian difuzat de televiziunea publica VTV.Maduro si-a aratat dorinta…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a declarat ca, daca la Summitul Americilor din aprilie din Peru, i s-ar incrucisa drumul cu cel al omologului sa american, Donald Trump, atunci i-ar placea sa dea mana cu el si sa-l salute "cu respect", relateaza AFP. "Daca se va ivi ocazia de…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o ofertă privată de 38,4 milioane de…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro i-a propus luni, pe Twitter, omologului sau american Donald Trump o intrevedere, la Caracas sau Washington, pentru stabilirea unui "dialog", informeaza marti AFP, conform agerpres.ro. "Donald Trump a facut campanie pledand pentru non-ingerinta in problemele…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro a anunțat organizarea unor manevre militare la care vor participa și civili in vederea unei invații din partea Columbiei. Bogota catalogheaza acuzațiile drept ”ridicole”, scrie Reuters. Procurorul general al Venezuelei, Tarek Saab, a declarat luni ca Bogota intenționa…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat vineri armata Columbiei ca antreneaza venezueleni in vederea unor provocari care sa constituie drept pretext pentru declansarea unui conflict armat intre cele doua tari, informeaza sambata AFP. Potrivit lui Maduro, obiectivul ar fi de a-i folosi pe acesti…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Guvernul SUA a intrat din nou in shutdown, iar activitatea a fost oprita pentru a doua oara in ultimele luni, dupa ce Congresul nu a reusit sa aprobe finantarea bugetului. De aceasta data, s-a ajuns in aceast situatie dupa ce un singur senator. Alesii sperau sa aprobe rapid finantarea bugetului pentru…

- Comitetul pentru informatii al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA a votat pentru publicarea raspunsului democratilor la un document al Partidului Republican, declasificat vineri, care sustine ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul Justitiei au comis erori in ancheta cu privire…

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat ca Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri in acest moment a acordului nuclear a Iranului, in pofida presiunilor in acest sens exercitate de Washington, informeaza agentia de stiri Tass. "Nu exista nici o modalitate…

- Phenianul a denuntat duminica drept un "strigat de groaza" in fata puterii nord-coreene referirile la Coreea de Nord din recentul discurs al presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, in care liderul de la Casa Alba a calificat regimul nord-coreean drept "dictatura cruda", relateaza…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a precizat miercuri ca are "ingrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri in supravegherea campaniei electorale a lui Donald Trump din 2016,…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a precizat miercuri ca are "îngrijorari serioase" cu privire la "omisiunile" care afecteaza "acuratetea" unui memoriu parlamentar confidential ce releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri în supravegherea campaniei…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, i-a cerut marti Congresului, in primul sau discurs privind Starea Uniunii, sa adopte o lege ''in sprijinul asigurarii ca dolarii de asistenta americana pentru strainatate servesc intotdeauna intereselor americane si ca merg doar catre…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Un comitet a Camerei Reprezentantilor din Congresul american a votat pentru a face public un memoriu despre care republicanii spun ca va arata abuzurile facute de FBI si de Departamentul pentru Justitie in ancheta privind Rusia, scrie BBC, conform news.ro.Conform democratului Adam Schiff,…

- Aproximativ 13.000 de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati responsabila de palestinieni din Fasia Gaza au intrat intr-o greva de o zi, in semn de proteste fata de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage un ajutor de zeci de milioane de dolari, relateaza dpa. Secretarul…

- Curtea Suprema a Venezuelei i-a interzis, saptamana trecuta, coalitia opozitiei, sa candideze la alegerile prezidentiale, oferind astfel mai multe sanse de intoarcere a liderului Nicolas Maduro, care a condus tara intr-o criza politica si economica.Data alegerilor nu a fost inca aleasa,…

- Palestinienii au dat dovada de ”lipsa de respect” fata de Statele Unite, a declarat joi presedintele Donald Trump si a anuntat suspendarea unor ajutoare in valoare de cateva sute de mii de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocieri de pace sub egida Washingtonului, relateaza AFP, citat…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri un compromis in ceea ce priveste chestiunea extrem de delicata a imigratiei, propunand sa ofere cetatenie americana pe o perioada de 10 pana la 12 ani asa numitilor 'dreamers' (visatori), cei cateva sute de mii de imigranti sositi pe teritoriul…

- In Venezuela vor avea loc cel mai tarziu la 30 aprilie alegeri prezidentiale anticipate, anunta AFP. Decretul de convocare a alegerilor a fost propus de numarul doi al regimului de la Caracas, Diosdado Cabello, si adoptat in unanimitate, marti, de Adunarea Constituanta, scrie agerpres.ro.Puterea…

- In Venezuela vor avea loc cel mai tarziu la 30 aprilie alegeri prezidentiale anticipate, anunta AFP. Decretul de convocare a alegerilor a fost propus de numarul doi al regimului de la Caracas, Diosdado Cabello, si adoptat in unanimitate, marti, de Adunarea Constituanta. Puterea din Venezuela…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa saptamâna aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, a confirmat marti Casa Alba. Consilierul prezidential pentru securitate nationala, H.R. McMaster, citat de Reuters, a precizat ca Trump se va întâlni în Elvetia…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial de noaptea trecuta, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea la granite.…

- Senatorul republican John McCain, una din personalitatile cele mai proeminente din Congresul SUA, i-a adresat miercuri un apel ferm presedintelui Donald Trump sa puna capat atacurilor impotriva ziaristilor, transmite AFP. "Fie ca Trump este sau nu constient de acest lucru, actele sale sunt observate…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP, scrie agerpres.ro. Statele Unite raman…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a incheia programul „Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) destinat copiilor adusi in Statele Unite ale Americii de parintii lor imigranti, cunoscuti drept „dreamers”, a fost blocata temporar, marti, de un judecator din San Francisco, scrie…

- Trump doreste ca orice acord privind migratia sa includa finantarea ridicarii unui zid la frontiera cu Mexicul si inasprirea restrictiilor in materie de imigratie."Avem ceva in comun - vrem sa rezolvam aceasta situatie. Avem nevoie de acel zid. As fi vrut sa nu-l construim, dar avem nevoie…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat vineri ca a ajuns la capatul rabdarii fata de SUA, dupa ce Washingtonul a anuntat sanctiuni impotriva a patru generali venezueleni, activi sau in retragere, informeaza sambata AFP."Rabdarea mea fata de guvernul imperialist al lui Donald Trump…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat vineri ca a ajuns la capatul rabdarii fata de SUA, dupa ce Washingtonul a anuntat sanctiuni împotriva a patru generali venezueleni, activi sau în retragere, informeaza sâmbata AFP. "Rabdarea mea fata de guvernul imperialist al…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii. Un reporter al ziarului Washington Post…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Presedintele Guatemalei, Jimmy Morales, a anuntat duminica relocarea la Ierusalim a ambasadei tarii sale din Israel, în sprijinul deciziei Statelor Unite si în pofida votului Adunarii Generale a ONU de condamnare a deciziei Washingtonului, relateaza luni AFP. "Am dat instructiuni…

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.Din…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a facut apel vineri la SUA sa renunte la decizia lor de a recunoaste Ierusalimul drept capitala statului Israel, dupa ce ONU a votat impotriva demersului Washingtonului, in pofida a ceea ce liderul de la Ankara a numit amenintarile americane ''urate…

- Administrația președintelui Donald Trump a aprobat prima vanzare comerciala de arme letale catre Ucraina, ceea ce ar putea insemna o schimbare majora in politica americana fața de Rusia. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a declarat televiziunii CNN ca Departamentul…