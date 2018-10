SUA, accident: 20 de morţi în urma impactului Soferul limuzinei, toti cei 17 pasageri si doi pietoni au decedat, au anuntat politia statala si agentia federala pentru securitatea in transporturi (NTSB). Limuzina a trecut fara sa opreasca printr-o intersectie de pe autostrada la Schoharie, la circa 65 km vest de Albany, a lovit un autovehicul parcat, fara pasageri, si a izbit doi pietoni, dupa care s-a oprit intr-o rapa, au precizat acestea. Cel mai grav accident produs in ultimii 9 ani in SUA



Oficialitatile nu au anuntat deocamdata numele victimelor, dar unele au fost dezvaluite de pe conturile de socializare ale rudelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

