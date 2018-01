SUA: Abandonarea acuzaţiilor în cazul a 129 de manifestanţi anti-Trump Serviciile procuraturii din Washington au anuntat joi abandonarea urmarii penale vizandu-i pe 129 de militanti anti-Trump care au protestat in ziua investirii la presedintie a omului de afaceri republican, transmite AFP.



Exact la un an dupa aceasta manifestatie umbrita de violente, procurorii capitalei federale au tras invatamintele din achitarea din decembrie a sase protestatari dintre cei aproape 200 de urmariti penal.



In documentele judiciare inregistrate joi, aceiasi procurori au precizat ca, din cele 188 de dosare care mai raman de judecat, 129 vor face obiectul abandonarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

