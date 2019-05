Stiri pe aceeasi tema

- Liderul chinez Xi Jinping a remodelat Armata de Eliberare a Poporului intr-o forta care se apropie vertiginos de nivelul fortelor armate americane si in unele cazuri, chiar l-a intrecut. O victorie a Americii in fata unui eventual razboi regional cu Beijingul nu mai este asigurata, noteaza Reuters intr-o…

- Dalai Lama a fost transportat, marți, la un spital din New Delhi, dupa ce a inceput sa se simta rau. Liderul spiritual tibetan a fost diagnosticat de medici cu o infecție in piept, a precizat asistentul sau personal, conform Reuters. Calugarul budist de 83 de ani este in stare stabila. „In aceasta dimineața,…

- Președintele chinez Xi Jinping a afirmat ca statele dezvoltate din Vest au o serie de avantaje economice, tehnologice și militare in fața Chinei, motiv pentru care Partidul Comunist trebuie sa realizeze ca anumite persoane se vor folosi de aceste aspecte pentru a critica eșecurile socialismului, potrivit…

- Parlamentarii din Argentina au propus o legislatie pentru a îmbunatati procedurile de supraveghere si verificare unei statii de urmarire spatiala, apartinând Chinei, instalatie care a generat tensiuni în rândul comunitatilor locale si a alimentat teoriile conspiratiei în…

- Departamentul de Stat din Statele Unite a anunțat vineri ca un fost ofițer al Agenției de Informații a Apararii a pledat vinovat în urma acuzațiilor de tentativa de spionaj în favoarea Chinei, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Ofițerul Ron Rockwell Hansen este acuzat ca a încercat…

- Seful Statului major interarme al SUA, generalul Joseph Dunford, a declarat joi ca armata chineza profita de activitatea din China a companiei Google, care incearca de mai multa vreme sa-si extinda prezenta in tara asiatica, transmite Reuters. "Activitatea Google in China este in beneficiul indirect…

- China a finantat cu 158 milioane de dolari Institutele Confucius pentru promovarea culturii chineze in SUA, arata un raport de ancheta al Senatului american, care afirma ca aceste centre au actionat ca un brat de propaganda strans controlat de catre Beijing, si recomanda fie schimbari in functionarea…

- China doreste sa aprofundeze "increderea strategica" cu Iranul, i-a comunicat marti, la Beijing, ministrului de externe iranian Mohammad Javad Zarif, consilierul de stat Wang Yi, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Intalnirea cu ministrul de externe iranian are loc cu cateva zile inaintea…