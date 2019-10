Stiri pe aceeasi tema

- In primele 8 luni din 2018, deficitul bugetar a fost de 14,6 miliarde lei, respectiv 1,54% din PIB. In primele 8 luni ale anului 2017, deficitul bugetar a fost de 6,5 miliarde lei, respectiv 0,78% din PIB, in crestere fata de deficitul de 3,1 miliarde lei, respectiv 0,41% din PIB, inregistrat la…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele opt luni cu un deficit de 21,9 miliarde lei (4,61 miliarde euro), 2,1% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 50% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut.…

- Deficitul bugetar a crescut cu 50%, la 2,1% din PIB. Cheltuielile cu personalul au urcat cu peste 20% Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele opt luni cu un deficit de 21,9 miliarde lei (4,61 miliarde euro), respectiv 2,1%…

- Deficitul bugetar al SUA a urcat cu 169 miliarde de dolari, la 1.067 miliarde de dolari in primele 11 luni din acest an fiscal, deoarece cheltuielile au crescut mai mult decat veniturile obtinute din colectarea taxelor, transmit Reuters si AP.

- Deficitul bugetar al SUA a urcat cu 169 miliarde de dolari, la 1.067 miliarde de dolari in primele 11 luni din acest an fiscal, deoarece cheltuielile au crescut mai mult decat veniturile obtinute din colectarea taxelor, transmit Reuters si AP. Departamentul Trezoreriei din SUA a raportat ca…

- Cea mai mare economie a lumii a depașit un deficit bugetar de un trilion de dolari și nu va scadea sub acest nivel in urmatorul deceniu Deficitul bugetar al SUA a urcat cu 169 miliarde de dolari, la 1.067 miliarde de dolari in primele 11 luni din acest an fiscal, deoarece cheltuielile au crescut mai…

- Deficitul bugetului consolidat, care conține atat bugetul de stat, cat și pe cele de pensii și sanatate, s-a ridicat la 18,14 miliarde de lei in primele șapte luni ale anului, echivalentul a 1,76% din Produsul Intern Brut (PIB). Nivelul este sub cele aproape 20 de miliarde de lei din prima jumatate…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele sapte luni cu un deficit de 18,14 miliarde lei (3,83 miliarde euro), respectiv 1,76% din Produsul Intern Brut (PIB). Deficitul este cu 52,4% mai mare faţă de cel din aceeaşi…