Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Barcelona au aplicat masuri speciale de securitate în perioada sarbatorilor, în contextul unui avertisment transmis de Statele Unite privind riscul unui atac terorist, informeaza agentiile Associated Press si Bloomberg.

