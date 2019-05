SUA: 850 de cazuri de terorism intern, anchetate de FBI Politia federala americana, FBI, ancheteaza 850 de cazuri de terorism intern in SUA, ce vizeaza in mare majoritate militanti de extrema dreapta sau opozanti fata de guvern, a indicat miercuri un inalt responsabil al FBI, relateaza AFP.



Jumatate din anchete se refera la indivizi care se opun guvernului federal sau autoritatilor, a precizat directorul adjunct al serviciului antiterorist al FBI, Michael McGarrity.



Din celelalte, 40% sunt motivate de rasism si printre ele ''o majoritate importanta'' se refera la extremisti care sustin superioritatea albilor'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia federala americana, FBI, ancheteaza 850 de cazuri de terorism intern in SUA, ce vizeaza in mare majoritate militanti de extrema dreapta sau opozanti fata de guvern, a indicat miercuri un inalt responsabil al FBI, relateaza AFP potrivit Agerpres. Jumatate din anchete se refera la indivizi…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a elaborat un plan prin care intentioneaza sa reduca la jumatate numarul persoanelor care mor in urma muscaturilor de sarpe, de la nivelul actual estimat la 138.000 de cazuri pe an, relateaza marti dpa. Otravirea prin muscatura de sarpe reprezinta o boala neglijata…

- O fetița de un an și jumatate a murit dupa ce a fost lovita de un tractor, in Alba. Incidentul a avut loc chiar in curtea casei parintești. Micuța nu a fost observata de conducatorul vehiculului cu remorca, care a accidentat-o grav. Copila a murit apoi la spital. Fetița in varsta de un an și șapte luni…

- Politia germana a arestat 11 presupusi islamisti suspectati de terorism in urma unor raiduri efectuate in statele din vest Renania de Nord-Westfalia si Baden-Wuerttemberg, a informat DPA. Toti cei retinuti au fost eliberati sambata, transmite Reuters potrivit Agerpres. Ei au fost anchetati…

- Politia germana a arestat zece presupusi islamisti suspectati de terorism in urma unor raiduri efectuate in statele din vest Renania de Nord-Westfalia si Baden-Wuerttemberg, informeaza sambata DPA. Ei sunt investigati sub suspiciunea de a fi planificat o crima grava punand in pericol statul,…

- „Noi ne bucuram totusi ca este o captura, daca nu ma insel, cantitativ, a doua captura ca insemnatate in Romania. Pe mine, recunosc ca m-a bucurat aceasta captura. Niciodata o astfel de situatie nu ramane neanalizata la nivelul ministerului. Noi avem in fiecare saptamana o analiza a activitatii -…

- Adunarea generala a procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism, azi 04.03.2019, a adoptat cu o majoritate de 163 voturi, din totalul de 218 procurori prezenți, continuarea protestului cu modificarea formei de protest, urmand ca in perioada…

- CHIȘINAU, 24 feb – Sputnik. Șeful Inspectoratului Național de Patrulare, Marin Maxian, a declarat acum în unei conferințe de presa ca pâna la ora 14.00, oamenii legii au intervenit în cazul a 52 de sesizari cu privire la încalcarea legislației electorale. © Sputnik /…