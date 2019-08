Stiri pe aceeasi tema

- Platforma pentru startup-uri Startarium a anuntat, miercuri, ca demareaza Startarium Crowdfunding Makeathon, un proiect dedicat finantarii prin crowdfunding din Romania, iar 10 antreprenori romani isi vor lansa si finanta afacerile simultan. Initiativa vrea sa aduca la indemana antreprenorilor…

- Whitney Houston parea ca s-a nascut (9 august 1963, Newark, New Jersey) sub un semn norocos. Era fiica interpretei de muzica gospel Cissy Houston, verisoara divei pop, din anii 1960, Dionne Warwick si fina Arethei Franklin… Houston a inceput sa cante de cand era copil, in biserica. In adolescenta a…

- Municipalitatea va testa RATBV-ul scolar! In toamna ar putea circula la Brasov primele linii dedicate elevilor. Primaria vrea ca acestea sa aiba capat de linie Livada Postei, parintii si-ar dori ca acestea sa mearga pana la Maternitate! Primarul Brasovului, George Scripcaru, a anuntat ca…

- Selfridges a anuntat ca devine astfel inca o data primul din lume care deschide raionul de Craciun, cu 149 de zile inaintea sarbatorilor de iarna.Reprezentantii lantului de magazine au declarat ca succesul comercial al lansarii din timpul verii a colectiei dedicate Craciunului s-a tradus…

- Avand o intarziere fața de rivalii tradiționali in lansarea modelelor 100% electrice, Toyota incearca sa recupereze rapid decalajele prin mai multe colaborari strategice. Dupa ce a anunțat ca va cumpara baterii pentru mașini electrice de la chinezii de la CATL, Toyota se pregatește sa produca astfel…

- ​Presa din Rusia a prezentat cazul lui Alexandr, un barbat din Siberia care a fost gasit de niste câini de vânatoare în bârlogul unui urs care îl pastra drept „conserva” pentru când i s-ar fi facut foame. Starea barbatului era atât de jalnica…

- Libertatea va propune astazi doua carți alerte și captivante – una e despre cum sa fii fata rea, alta despre cum putem echilibra viața reala cu tehnologia. Orașul fetelor (Elizabeth Gilbert, Editura Humanitas) America anilor `40 este sclipitor descrisa de autoarea hit-ului Eat, Pray, Love in noul ei…

- Actrita nominalizata de doua ori la premiile Oscar Sylvia Miles, celebra pentru rolurile din filmele "Midnight Cowboy" si "Farewell, My Lovely", a murit la varsta de 94 de ani, potrivit Associated Press.