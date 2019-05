SUA: 764 de cazuri de rujeolă au fost raportate în acest an, cele mai multe în New York Numarul de cazuri de rujeola raportate în acest an în Statele Unite a ajuns la 764, potrivit Centrului American pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), scrie CNN.



Saptamâna aceasta au fost mai mult de 60 de cazuri decât saptamâna trecuta raportate de agenție, care actualizeaza numarul de cazuri în fiecare luni. Cazurile raportate de departamentele de sanatate de stat pâna în data de 2 mai sunt incluse în numar, dar cazurile raportate ulterior nu vor fi luate în considerare pâna saptamâna viitoare.



