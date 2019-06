Haochei: Un canadiano-american a semnat cu Corona

O nouă achiziție a echipei Corona. Wacey Rabbit (iepure= engl.) este „lup” începând de astăzi. Este un jucător cu o experiență deosebită în campionate puternice, are 32 de ani și are dublă cetățenie, americană și canadiană. S-a născut în 16 noiembrie 1986, Lethbridge, Canada, are înălțimea de 1,77 m și… [citeste mai departe]