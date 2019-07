O fosta diplomata americana a fost condamnata marti la 40 de luni de inchisoare pentru ca a mintit autoritatile in legatura cu contactele pe care le-a avut cu serviciile de informatii chineze, carora le-a vandut documente confidentiale, informeaza AFP si dpa.



Candace Marie Claiborne, in varsta de 63 de ani, care a pledat vinovata, a primit si o amenda de 40.000 dolari.



Aflata in serviciul diplomatic american din 1999, ea se afla la post la Beijing si Shanghai cand a intalnit, in 2007, doi agenti ai serviciilor secrete chineze.



Ea a primit "zeci de mii" de dolari,…