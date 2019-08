Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, in statul american Illinois, in contextul valului de afectiuni pulmonare asociate consumului de tigarete electronice, au anuntat oficiali din domeniul Sanatatii din SUA, citati de DPA, transmite Agerpres.

- Agentia pentru sanatate din statul Illinois a precizat ca victima, al carei nume nu a fost precizat, avea intre 17 si 38 de ani. Informatia vine pe fondul unul val de boli pulmonare pe care autoritatile sanitare il pun pe seama folosirii de tigari electronice. Tigarile electronice expun utilizatorii…

- Un pacient a murit dupa ce a dezvoltat o boala grava respiratorie din cauza țigarilor electronice, au anunțat oficiali americani, care au precizat ca este vorba de primul astfel de caz din Statele Unite, scrie BBC.

- Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau și-a reorganizat activitatea medicala și ofera de acum noi servicii pentru bolnavii cu patologie pulmonara, respectiv: un Compatiment de Paliație cu 12 paturi, marirea Compartimentului de recuperare respiratorie, la 12 paturi, și un Ambulatoriu specializat și integrat.…

- Curele in salina au un efect benefic asupra celor care sufera de afectiuni respiratorii. Sunt benefice si pentru cei care au anxietate si tulburari de somn. Terapia in salina are si contraindicatii: nu se recomanda in cazuri de tuberculoza pulmonara, boli infecto-contagioase sau hipertensiune arteriala.

- Tigara electronica functioneaza cu un sistem electronic care simuleaza tigarile traditionale, scopul principal al fabricarii lor fiind sa ii ajute pe fumatori sa renunte la acest obicei, potrivit Rador. OMS avertizeaza insa ca tigarile electronice sunt vatamatoare pentru sanatate, continand lichide…

- Desi fumatul este una dintre cele mai intalnite cauze ale mortalitatii la nivel mondial – 7 milioane de decese anual – ramane un subiect tabu si foarte "alb sau negru", atat la nivelul autoritatilor, cat si al comunitatii...

- In fiecare an, pe 31 mai, este marcata Ziua Mondiala fara Tutun (ZMFT). Campania reprezinta o oportunitate pentru creșterea gradului de conștientizare in randul populației privind efectele nocive ale consumului de tutun și ale fumatului pasiv, precum și pentru descurajarea utilizarii acestuia sub orice…