- "Este una din cele mai importante capturi de stupefiante din istoria Statelor Unite", a anuntat procurorul general al orasului Philadelphia, William McSwain. "O asemenea cantitate de cocaina ar putea ucide milioane de persoane", a scris el pe Twitter.Cocaina are o valoare pe piata de peste…

- Roskomnadzor, Agentia Federala pentru Supravegherea Comunicatiilor din Rusia, spera sa ia, pâna în luna ianuarie, o decizie privind obligarea platformelor Twitter și Facebook sa mute datele utilizatorilor ruși pe servere din țara, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- Autoritatile din Queensland si New South Wales (NSW) au emis avertizari de vanturi 'periculoase' si valuri puternice, provocate de un front intens de aer rece pe coasta estica a Australiei. 'Rafale cu viteze de 130 de kilometri pe ora au fost deja inregistrate in Ulladulla in aceasta dimineata,…

- Casa Alba ar fi cerut, cu ocazia recentei vizite a lui Donald Trump în Japonia, ca o nava americana botezata cu numele senatorului John McCain sa fie ținuta în afara câmpului vizual al președintelui, a scris miercuri Wall Street Journal, preluat de AFP."USS John McCain…

- Liderul gruparii care a condus atacurile odioase din Sri Lanka era cunoscut de membrii comunitații musulmane cu tendințe clare extremiste, iar comunitatea a alertat autoritațile in urma cu trei ani. Acestea nu au luat insa nici un fel de masura. ”Era un singuratic/ A radicalizat copii” a spus un oficial…

- Autoritațile din New York au declarat stare de urgenta de sanatate publica si au emis, marti, un ordin pentru vaccinarea obligatorie in urma unei ''cresteri accentuate'' a numarului de cazuri de rujeola. Ordinul de sanatate publica prevede ca vaccinarea contra rujeolei devine obligatorie in cazul locuitorilor…

- Ministrul de Externe al Iranului susține ca sancțiunile impuse de administrația Trump anul trecut au încetinit eforturile ajutoarelor din zonele lovite de inundații, în care aproape 60 de oameni au murit pâna acum, potrivit AP News. Mohammad Javad Zarif a postat luni pe Twitter…

- Autoritatile romane au facut cea mai mare captura de cocaina din ultimii trei ani. O tona de cocaina a fost indisponibilizata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).