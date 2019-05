Stylish Shopping Session powered by București Mall-Vitan Vedetele au luat cu asalt evenimentul Stylish Shopping Session powered by București Mall, o sesiune inedita de shopping sub ghidajul atent al stiliștilor ELLE, binevenita la inceput de nou sezon. Stylish Shopping Session powered by București Mall-Vitan este un eveniment care a ajuns deja la a doua ediție, semn ca celebritațile nu se plictisesc niciodata de cumparaturi (mai ales ca urmeaza sezonul estival, care impune noi tendințe și noi achiziții) și ca flerul stiliștilor ELLE, care i-au consiliat pe prietenii revistei, funcționeaza ceas. Totul s-a intamplat intr-o dupa amiaza ploioasa, pe 7 mai,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele trecute prin zeci de operații estetice sunt un fapt banal în ziua de azi. Dar originea chirurgiei plastice e una sângeroasa. Și nu prea avea treaba cu frumusețea pentru TV sau pentru Facebook.

- La inceputul acestei saptamani, INTERSPORT a prezentat noua filozofie #WOMANISM by INTERSPORT prin care se apropie de femeia moderna – „gimnasta” vieții de zi cu zi – și dezvolta noi abordari pentru a o inspira in toate rolurile acesteia. Obiectivul INTERSPORT este ca #WOMANISM sa fie punctul de referința…

- Daca cifrele din spatele unui concurs de talente sunt amețitoare (la “Romanii au talent” e echipa de 230 de oameni, care consuma 12.000 de porții de mancare intr-o ediție și cateva tone de apa, sucuri și cafea!), oare cum sunt cele din spatele unei emisiuni peste hotare? “Asia Express”, pentru care…

- Ziua Somnului Sanatos este sarbatorita in lumea intreaga și ca Ziua combaterii insomniei. Lipsa unui somn sanatos este o problema nu doar pentru oamenii de rand, ci și pentru vedetele care au o viața tumultoasa.

- Ce vedete au fost la Paris Fashion Week in primele randuri La prezentarile de moda din cadrul Paris Fashion Week au fost invitate sa asiste in primul rand si vedete din lumea filmului sau a muzicii. Vedetele care au stat in primele randuri la Fashion Week-uri Fie ca acestea au contract de colaborare…

- Moda isi face simțita prezența constant in viața unei persoane. Moda conteaza. Pentru economie, pentru societate și pentru fiecare dintre noi personal. Mai repede decat orice altceva, ceea ce purtam povestește despre cine suntem sau cine vrem sa fim. Voglia isi doreste sa fie un lider global in industria…

- Vedetele incaseaza sume fabuloase pentru postarile lor pe retelele de socializare. De cele mai multe ori, banii vin din reclame la diferite branduri sau produse. Este si cazul lui Kylie Jenner, mezina clanului Kardashian.