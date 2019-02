Stiri pe aceeasi tema

- Olly Robbins, negociatorul-șef al Marii Britanii pentru Brexit, susține ca parlamentarii britanici au de ales între acordul elaborat de Guvernul Theresa May sau o amânare a termenului iesirii Regatul Unit din Blocul comunitar, informeaza postul ITV, citând o conversație privata, potrivit…

- Oficialii din Guvernul britanic au început „sa lucreze serios” pentru a menține Marea Britanie în uniunea vamala a Uniunii Europene, ca metoda de salvare a acordului pentru Brexit, au declarat mai multe surse guvernamentale citate de cotidianul The Independent citat de Mediafax.Mai…

- Acordul pe tema Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles nu este renegociabil, a transmis marti seara Emmanuel Macron, presedintele Frante. "Acesta este cel mai bun acord posibil si nu este renegociabil", a declarat Emmenual Macron. Presedintele Frantei participa la un…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Oficialii europeni pregatesc o prelungire a procedurii prevazute la Articolul 50 al Tratatului UE din cauza amplorii esecului suferit de Guvernul Theresa May in Camera Comunelor.Initial, liderii UE analizau posibilitatea amanarii cu cateva luni a iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar,…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Theresa May a declarat joi ca deputatii vor putea avea ultimul cuvant asupra eventualei activari a unei dispozitii care sa evite restabilirea controalelor la frontiera pe insula Irlanda dupa Brexit, subiect foarte controversat al acordului de separare negociat cu Bruxellesul, informeaza AFP.…

- Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate in privinta libertatii de circulatie, o perioada de tranzitie post-Brexit, mentinerea Marii Britanii in uniunea vamala, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord si pastrarea aranjamentelor comerciale…