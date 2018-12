Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare a fost publicata sambata in Monitorul Oficial. Ne asteptam ca in perioada urmatoare sa mai avem modificari fiscale, ce vin desigur chiar inainte de Revelion. Actul…

- Noul fond, care va fi creat de Guvern, nu va fi alimentat cu 10 miliarde de euro, așa cum se ințelegea din declarațiile oficialilor, ci va primi bani pe masura ce primariile vor trimite proiecte la care deja au o autorizație de construcție, de exemplu. Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale…

- Gerard Butler, Steven Seagal si Nicolas Cage vor juca in filme turnate in Romania și finanțate de Guvern. Executivul a aprobat sase cereri de finantare pentru proiecte cinematografice in valoare de 39,9 milioane de lei. Finanțarile se fac in cadrul unui program de ajutor de stat pentru industria cinematografica.…

- Studiul de fundamentare privind solutia de realizare a unui tronson din autostrada A8 (Iasi - Targu Neamt) va fi gata pana la sfarsitul lunii noiembrie. Cel putin asa sustine presedintele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP), Ion Ghizdeanu. Acesta a oferit, in premiera, explicatii cu privire…

- Efectele cumulate ale declinului investițiilor publice, situate in 2018 la cel mai scazut nivel din ultimii 15 ani, au determinat un paradox al evoluțiilor economice actuale, in care creșterea economica nu contribuie totuși la imbunatațirea situației fiscale, adauga Pirtea: „Concentrarea tendințelor…

- "Este un proiect adresat, in primul rand, tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, care pot accesa un credit de pana la 40.000 de lei, dar si celor cu varste intre 26 si 55 de ani, care pot lua credite de pana la 35.000 de lei. Daca persoana care apeleaza la acest imprumut este salariat, poate…

- "Un alt proiect ajuns la maturitate este 'Investeste in tine'. Vor fi semnate astazi toate documentele necesare pentru inceperea efectiva a acestui program destinat romanilor care au nevoie de finantare pentru o mai buna pregatire profesionala. Este un proiect adresat, in primul rand, tinerilor cu…