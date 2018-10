Stiri pe aceeasi tema

- Populația imbatranește, numarul de pensionari crește pe masura ce populația Romaniei se reduce, a declarat Adrian Codirlașu, președinte CFA Romania, citand un studiu al profesorului Vasile Ghețau, de la Facultatea de Sociologie a Universitații București. Potrivit acestuia, din ‘91 natalitatea a cazut…

- Potrivit legii care intra in vigoare de la 1 noimbrie toate casele de marcat din Romania ar trebui sa fie electronice, dar sunt sute de mii de firme care nu au reusit sa faca acest pas. In plus, nici Fiscul nu este pregatit sa preia datele online si din aceasta cauza procedura raportarilor…

- Tetapolis Cyber Security Academy, singurul program de training in securitate cibernetica din Romania, va fi functiona in parcul industrial Tetarom 1 din Cluj-Napoca. Aici se vor derula programe de training pentru specialisti in securitate cibernetica, dar si pentru angajati ai firmelor si ai institutiilor…

- Sistemul antiracheta din Romania poate duce la anularea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), iar responsabilitatea apartine Statelor Unite, avertizeaza Ministerul rus de Externe. „Sisteme balistice...

- Proiectul Legii privind sistemul public de pensii saboteaza interesele majore ale economiei, in conditiile in care prevede o crestere a punctului de referinta cu 79% in urmatorii trei ani, a afirmat, luni,...

- Noul proiect de lege privind sistemul public de pensii nu aduce nicio schimbare pentru cei peste 7 milioane de participanti la Pilonul II, arata, intr-o precizare de presa, Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).

- Romania a asistat la o cadere a intermedierii financiare, dar se pare ca s-a produs punctul de cotitura, iar creditarea a depasit cresterea economica, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "După datele pe care le avem, sistemul bancar românesc a trecut…

- ''Legea salarizarii a fost complicata. Cate corecturi a avut Legea salarizarii pentru ca sa funcționeze, uite ca Legea pensiilor este de zece ori mai dificila. Aici, lucrurile sunt mult mai complexe. Avem de a face cu pensionari care s-au pensionat in diferite perioade, cu diferite pensii, sub diferite…