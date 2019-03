Stiri pe aceeasi tema

- Circa 900.000 de doze de vaccin impotriva holerei administrat pe cale orala sunt in drum spre Mozambic, unde accesul la apa curata este o problema majora la 11 zile dupa ce ciclonul Idai a lovit sud-estul Africii, a declarat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.OMS…

- E doliu in lumea artei, dupa ce pictorița Smaranda Milu Nemethi a murit la doar 37 de ani. Artista originara din Carei a pierdut lupta cu boala, dupa ce inițial a invins cancerul. Boala a recidivat, insa, dupa cațiva ani și a rapus-o. Smaranda Milu Nemethi era "soție, fiica, sora, matușa, nora, prietena.…

- Este doar o chestiune de timp pana la o situatie de criza planetara din cauza gripei, spun expertii de la Organizatia Mondiala a Sanatatii. Dovada, in Romania, virusul a ucis 172 de oameni in sezonul acesta, mai multi decat anul trecut. „In situația in care un astfel de virus provoaca numai imbolnaviri…

- Dupa gripa, o alta boala face victime in Romania. Rujeola cauzat deja decese. Romania este lovita de o noua epidemie. Rujeola a luat locul gripei si cu fiecare zi creste numarul imbolnavirilor si deceselor. O tanara de 20 de ani din Iasi a fost rapusa de boala zilele trecute, iar numarul deceselor a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a estimat totusi ca mai putin de o zecime dintre cazuri sunt raportate autoritatilor sanitare, iar numarul real pentru anul trecut ar putea depasi 2 milioane de cazuri. Mai mult de o treime dintre cazurile la nivel global s-au inregistrat in Europa, unde numarul…

- „Aceasta este prima observatie, a doua observatie, se pare ca si Liviu Dragnea a intrat in opozitie fata de propriul Guvern. Readuc aminte ca bugetele serviciilor, asa cum sunt ele in proiectul de buget initiat de Ministerul Finantelor sunt rezultatul unui aviz care a fost dat in CSAT. Or, doamna…

- Vlad Mixich, expert in politici publice in sanatate, scrie pe Facebook ca „Organizația Mondiala a Sanatații spune in prezent ca NU exista suficiente date care sa dovedeasca ca suplimentele de vitamina D acordate copiilor prin programe in masa chiar sunt eficiente in a preveni malnutriția”.„Eu…

- Specialiști de la Biroul pentru Romania al Organizației Mondiale a Sanatații au fost, la Suceava, pentru a culege datele necesare unui studiu privind cauzele ratei peste medie a mortalitații in epidemia actuala de rujeola. Ei au venit impreuna cu reprezentanți ai Centrului Național de Supraveghere și…