STUDIU: Universităţile din Marea Britanie, extrem de vulnerabile în faţa unor atacuri cibernetice Conform sursei citate, o echipa de hackeri etici a efectuat o serie de teste privind nivelul de securitate cibernetica in cazul a peste 50 de universitati din Regatul Unit, iar in fiecare situatie le-au fost necesare mai putin de doua ore pentru a obtine acces la 'date cu valoare ridicata'. 'Rata de succes de 100% a atacurilor simulate s-a datorat tehnicii 'spear-phishing', o forma de phishing directionata, ce presupune trimiterea unui e-mail personalizat catre o potentiala victima, selectata dupa criterii alese. Aceste e-mailuri, in care expeditorul pretinde a fi o entitate de incredere pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

