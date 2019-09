Stiri pe aceeasi tema

- Lista aprobata Consiliul Uniunii Europene, in conformitate cu art. 17(7) din Tratatul Uniunii Europene, va fi publicata in Jurnalul Oficial al UE. Marți, Ursula von der Leyen va anunta impartirea portofoliilor si modul in care intentioneaza sa organizeze activitatea viitoarei Comisii Europene, infromeaza…

- Rovana Plumb spune, într-o prima reacție la anunțul oficial al nominalizarii pentru postul de comisar european, ca are convingerea ca echipa din care ar urma sa faca parte va avea puterea de a face fața provocarilor viitoare ale Uniunii Europene. ”Este o nominalizare care ma onoreaza…

- Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pâna acum propuneri oficiale pentru poziția de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, și România, care are Guvernul Dancila, acuza europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan.”Niciodata Comisia Europeana și…

- „Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, si Romania, care are Guvernul Dancila. Ce s-a intamplat si ce urmeaza? Pana in acest moment 25 de state membre ale Uniunii Europene au trimis…

- Rovana Plumb și Dan Nica vor susține, in perioada urmatoare, interviurile cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru funcția de comisar european, au declarat surse de la Bruxelles, pentru MEDIAFAX.Inițial, era vehiculata ca fiind ziua de astazi pentru discuțiile cu cei…

- Ursula von der Leyen , ministrul de aparare al Germaniei, este propunerea liderilor UE dupa trei zile de negocieri pentru sefia Comisiei Europene. “Consiliul European a ajuns la un acord privind viitoarea conducere a institutiilor Uniunii Europene”, a anuntat marti seara, presedintele institutiei, Donald…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, in perioada 30 iunie – 2 iulie, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei. ”Presedintele Romaniei s-a pronuntat pentru ajungerea la un compromis acceptabil pentru toate statele membre, care sa asigure stabilitatea…

- Un acord privind desemnarea noilor sefi ai institutiilor Uniunii Europene este "tot mai aproape", a anuntat presedintele Consiliului European. "Teoretic, avem un acord", a afirmat la randul sau o sursa europeana bine plasata la Bruxelles. A treia zi a summitului in care liderii europeni…