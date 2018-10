Stiri pe aceeasi tema

- Unul din patru angajatori romani intentioneaza sa recruteze studenti in perioada octombrie - decembrie 2018, potrivit celui mai recent studiu facut de platforma de recrutare BestJobs. In prezent, 58% din angajatori declara ca pana la 5% dintre angajatii lor se afla inca pe bancile facultatilor, in timp…

- Unu din patru angajatori romani intenționeaza sa recruteze studenți in perioada octombrie-decembrie 2018, arata un studiu BestJobs. Totusi, ei nu sunt dispusi sa le ofere studentilor un program flexibil pentru cei care vor sa isi continue studiile, dar vor sa le dea salarii la fel de mari ca ale celor…

- Obezitate va reprezenta un risc mai mare decat fumatul pentru aparitia cancerului la femei pana in 2043, potrivit unui nou studiu, scrie BBC. In prezent, 12% din cancerele dezvoltate de femei sunt cauzate de...

- O investigație cu camera ascunsa realizata de o televiziune americana arata o practica revoltatoare. Proprietari de locuinte din Marea Britanie cauta femei frumoase pentru a le oferi un loc unde sa stea, fara sa plateasca.

- A doua etapa de inscriere in școala profesionala a luat startul vineri. Sunt sute de locuri libere in Timiș, iar copiii pot opta și pentru clasele in sistem dual, susținute de agenți economici, unde primesc o bursa lunara de minim 400 de lei. The post Se fac inscrieri la școlile profesionale din Timiș.…

- Aproximativ 30.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, majoritatea fiind disponibile in Bucuresti - peste 5.700, anunta Agentia Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Alte In judetul Ialomita, somerii au la dispozitie doar 235 de posturi.

- Editura Cartea Copiilor lanseaza „Aventurile lui Peter in Țara Afinelor”, carte scrisa si ilustrata de Elsa Beskow (1874—1953), unul dintre clasicii literaturii suedeze pentru copii. Cartea, care i-a adus faima scriitoarei scandinave, a fost tradusa in premiera in limba romana de Cartea Copiilor. Calda…

- Milenialii opteaza pentru mancarea realizata din ingrediente a caror provenienta este cunoscuta, prefera sa verifice eticheta produselor si aleg sa consume mai putin decat generatia anterioara, evitand astfel risipa alimentara, arata un studiu EXACT...