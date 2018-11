Cottontex angajeaza: muncitori necalificati, mecanic masina de cusut, confectioner textile

Oportunitati angajare, avem nevoie de tine Numarul 1 in Europa in productia echipamentelor profesionale pentru ciclism Clienti in peste 50 de tari la nivel mondial Peste 1200 de angajati, cu birouri in Italia, USA si Romania… [citeste mai departe]