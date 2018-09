Stiri pe aceeasi tema

- Tigarile electronice au devenit din ce in ce mai populare ca alternativa la țigarile convenționale, insa exista ingrijorari cu privire la impactul acestora asupra sanatații. Ce dezvaluie o noua cercetare.

- SMS-urile sunt mijlocul de comunicare preferat al adolescentilor din SUA, mai apreciat decat intalnirile in persoana, conform unui studiu publicat luni de organizatia independenta Common Sense Media, transmite AFP.

- Meteahna romanului truditor ca antrenor in ale fotbalului este sa piarda punct, puncte sau calificari in ultimele minute de joc... Studiu de caz gasim in Lucescu, Iordanescu, Olaroiu și, pentru magulirea patriotismului local, Enache Costea. In sprijinul ultimului exemplu stau ca argumente meciuri din…

- Renunțarea la rețele de socializare precum Facebook sau Instagram are efecte pozitive pe termen lung asupra organismului nostru, spun medicii. Cu toate acestea, pe termen scurt reacțiile pot fi percepute negativ.

- Țigarile electronice folosite zilnic dubleaza riscul de infarct, atrag atenția cercetatorii. Iar combinarea țigarilor clasice cu cele electronice este cu mult mai periculoasa pentru sanatate decat folosirea unui singur produs, riscul de infarct crescand de 4,6 ori. Este concluzia la care au ajuns specialiștiid…

- Se spune ca moderația in tot și toate este calea pentru o viața sanatoasa. Nu și cand vine vorba de alcool. Potrivit unui amplu studiu recent, chiar și un pahar de alcool pe zi creste riscul imbolnavirilor.

