Studiu The Guardian: Populismul este n ascensiune, afectnd sistemul politic din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Partidele populiste au reusit triplarea sustinerii electorale in Europa in ultimii 20 de ani, obtinand suficiente voturi pentru a detine functii guvernamentale in 11 tari si contestand astfel ordinea politica pe continent, arata o analiza efectuata de experti in colaborare cu ziarul The Guardian.

- Toyota a anunțat la sfarșitul acestei saptamani doua recall-uri care afecteaza in total circa 1.6 milioane de proprietari din intreaga lume. Primul recall vizeaza 1.06 milioane de mașini, dintre care 946.000 in Europa. Principalele modele afectate sunt Avensis și Corolla, iar japonezii vor inlocui sistemul…

- Sistemul nu este prezent in Europa, iar cei de la Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere spun ca l-au descoperit pe internet. Spre deosebire de separatoarele de beton, masinile care intra in cele cu role se redreseaza mai usor, spun inventatorii. Pe E85, noul parapete va fi…

- Administratia Vladimir Putin incalca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a acuzat marti ambasadorul Statelor Unite la NATO, Kay Bailey Hutchison, avertizand ca armata SUA ar putea distruge arsenalul nuclear rus dezvoltat prin incalcarea acestui acord. "In privinta Tratatului INF,…

- Conform datelor prezentate joi de ministrul de Finante, Berat Albayrak, PIB-ul Turciei ar urma sa inregistreze un avans de 3,8% in 2018 si de 2,3% anul viitor, in scadere fata de estimarea precedenta, de 5,5%, potrivit Agerpres. Anterior Albayrak, ginerele presedintelui Erdogan, a promis "tinte macroeconomice…

- Sistemul de educatie a luat-o pe tobogan la vale, infrastructura este la pamant, nivelul de trai este in continuare printre cele mai scazute din Europa, iar economia nationala a fost pusa pe butuci. Nu ...

- Cei doi oficiali s-au aflat intr-o „vizita de familiarizare” la Unitatea de Sprijin Naval de la Deveselu, care este situata in cadrul Bazei Militare Romane 99 de la Deveselu si gazduieste Sistemul de Aparare Antiracheta Aegis Ashore. Fifor si Klemm au sosit la Deveselu cu un elicopter militar, potrivit…

- Solina Romania (fosta Supremia) , membra a grupului Solina, considerat unul dintre jucatorii importanti la nivelul pietei est-europene, participa cu 4 reprezentanti la IS 2018. Exportand pe 4 continente si achizitionand materie prima din 80 de tari, avand peste 300 de angajati, Solina este cel mai mare…