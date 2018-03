Stiri pe aceeasi tema

- Sindromul mortii subite a sugarului, care sperie numerosi parinti, ar putea avea partial o cauza genetica, sugereaza autorii unui studiu aparut in revista medicala The Lancet, care insista in acelasi timp asupra importantei masurilor de precautie in ceea ce priveste pozitia nou-nascutului din timpul…

- Un mic grup de cercetatori de la Universitatea Babeș-Bolyai inițiaza un studiu online, prin care doresc sa scoata in evidența, in mod comparativ, experiența participanților la festivalurile Untold și Electric Castle. Aceștia indruma tinerii sa completeze un chestionar online, din care sa reiasa atat…

- Procurorul general al Poloniei a considerat joi ca partial neconstitutionala controversata lege a Holocaustului, menita sa apare imaginea Poloniei in strainatate, dar care a provocat tensiuni aprinse cu Israel, SUA si Ucraina, transmite AFP.Legea, intrata in vigoare la inceputul lunii martie,…

- Din primele verificari, nu sunt indicii ca moartea jurnalistului Andrei Gheorghe ar fi fost una suspecta, acesta fiind cunoscut ca suferind de afectiuni cardiace si avand un infarct in trecut, au declarat surse judiciare, pentru MEDIAFAX. Rezultatul...

- Un compus care se regaseste in sfecla rosie poate oferi sansa realizarii unui nou tratament impotriva bolii Alzheimer, sugereaza un studiu prezentat in Statele Unite, citat marti de Press Association. In cadrul testelor, betanina, care confera sfeclei rosii culoarea sa distincta, a suprimat…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este de parere ca faptul ca acum se discuta legi fara un studiu de impact trebuie sa dea de gandit, iar a veni cu exemple din Uniunea Europeana nu sta in picioare, in condițiile in care nivelul de trai din Romania nu se compara cu cel din statele…

- Totodata, potrivit acestui studiu, 53- dintre pasagerii care au probleme cu zborurile lor considera ca au dreptul sa primeasca o compensatie de pana la 600 euro, iar 44- dintre pasagerii afectati de zborurile intarziate sau anulate nu depun o plangere. In acelasi timp, 66- dintre pasagerii afectati…

- Trupul neinsufletit al fostei balerine Israela Vodovoz, care a murit saptamana trecuta, se afla in continuare la INML, acesta fiind transferat, cel mai probabil, miercuri, in Israel. Surse medicale au declarat pentru MEDIAFAX ca femeia de 70 de ani a decedat in urma unei hemoragii digestive.i

- Empatia, capacitatea de a intelege si a fi atent la sentimentele altuia, este in mod principal rezultatul trairilor noastre, dar tine putin si de genetica, au aratat cercetatorii britanici si francezi, scrie AFP.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. “Problema este rezolvata partial, pentru ca am activat Mecanismul…

- Decalajele economice intre judetele Romaniei s-au accentuat in perioada 2000 – 2014, iar intre regiunile din Europa Centrala si de Est (ECE) s-au redus, reiese dintr-un studiu al Consiliului de Programare Economica, publicat pe site-ul Comisiei Nationale de Prognoza (CNP). „Intre judetele Romaniei a…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a confirmat un nou deces cauzat de gripa. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a confirmat un nou deces cauzat de gripa. Este vorba despre o adolescenta, in varsta de 17 ani, din județul Covasna. Potrivit…

- Ca rezultat al noilor concepte de ”sharing”, parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 de milioane la 200 de milioane de autovehicule si de la 270 de milioane la 212 milioane in Statele Unite.

- RAI Sport susține ca decesul capitanului Fiorentinei nu ar fi consecința unui stop cardiac. "Dupa poziția in care a fost gasit corpul fara viața, moartea ar fi putut fi cauzata de o problema la creier". Stop-cardiorespirator in somn la doar 31 de ani? Conform specialiștilor in medicina, un astfel de…

- Cazarma 3417 Constanta va fi reabilitata. Ministerul Apararii Centrul de Studii si Proiectare Constructii Militare anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie laquo;Lucrari de…

- Peste 10% dintre șoferii din Romania nu și-au verificat mașinile la service de peste un an, 1.6% dintre ei și-o repara singuri, iar 2% aleg intotdeauna cele mai ieftine piese de schimb, potrivit un studiu de piața.

- "Comisia Europeana a adoptat noile BAT-uri (best available techniques - cele mai bune tehnici disponibile n.r) privind limitele de noxe care sunt mult mai restrictive. Conform noilor cerinte, este nevoie de un complex de masuri, atat tehnice, cat si la nivel investitional. Tehnic inseamna masuri…

- Revolutie in cercetare. S-a descoperit ceaiul care te face mai inteligent. Nu! Nu este nicio gluma. O echipa de cercetatori a studiat efectele ceaiului asupra consumatorilor, ajungand la concluzia ca anumite substante pot imbunatati functiile cognitive, memoria si creativitatea. Efectele pot fi resimtite…

- Moartea fulgeratoare a lui Carmen Alina Borota a socat o tara intreaga. Cosmeticiana din municipiul Carei s-a stins din viata la varsta de 42 de ani, lasand in urma o familie indurerata, dar si zeci de prieteni care au iubit-o si care nu isi pot reveni din soc. S-a spus ca femeia nu suferea de nicio…

- Un roman din cinci tine cont de situatia financiara, atunci cand se gandesc sa continue sau sa renunte la o relatie sentimentala. In cazul femeilor, doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce tin de bani. Sunt concluzii desprinse din Raportul Consumatorilor privind Platile Efectuate, ce…

- Salvamont Poiana Brașov a anunțat ca in perioada 12 si 13 februarie se desfașoara pe partia Subteleferic concursul „Cupa Teleferic”. In aceste condiții traficul schiorilor pe aceasta partie va fi restricționat parțial sau total, iar culoarul de concurs va fi delimitat cu plase de protecție.…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti „un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association.

- In Anglia, prevalența fumatului adulților in anul 2016 a fost de 15,5% și, deși a scazut considerabil in ultimele decenii, fumatul ramane principala cauza preventiva a bolii și a deceselor premature și una dintre cele mai mari cauze ale inegalitaților in materie de sanatate. De la raportul precedent,…

- Gaurile din patura de ozon din atmosfera superioara au inceput sa se ''vindece'' in ultimii ani in preajma polilor Pamantului, insa aceste efecte pozitive nu se remarca si la latitudini mai joase, conform unui studiu publicat marti, citat de DPA. Potrivit cercetarii, stratul de ozon…

- Majoritatea cumparatorilor europeni online fac achizitii din marketplace, adica platforme online pentru terti comerciant, pentru ca acolo gasesc cele mai mici preturi, arata un studiu realizat de UPS. Ce alte preferinte mai au consumatorii europeni.

- Un copil bolnav de ADHD a fost lasat intr-o balta de sange, dupa ce a fost batut de colegii lui in afara școlii la care studiaza. Michael Lozano sufera de ADHD, anxietate și depresie, iar bataia a avut loc dupa ce victima s-a certat cu agresorii in timpul unei ore. A Baiatul a fost…

- Un studiu arata ca intr-un numar semnificativ de produse lactate comercializate in Republica Moldova grasimile lactate sunt substituite cu grasimi de alte origini, transmite IPN cu referire la Logos-Press.

- Democrația Republicii Moldova in ultimii 11 ani degradeaza. Oficial, pentru prima data, pe plan internațional, Moldova este recunoscuta in cea de-a zecea ediție a Economist Intelligence Unit"s Democracy Index, ca o țara in care domnește un regim hibrid, dupa ce anul trecut eram clasificați ca stat defectuos.

- Șoferul care a produs accidentul de sâmbata, 27 ianuarie, din ”curba morții, de pe Dealul Feleacului, era baut. Șoferul de 40 de ani a fost reținut în 30 ianuarie de catre polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene. Accidentul…

- Inflatia anuala ar putea ajunge la 5% in vara acestui an, iar leul s-ar putea deprecia in continuare, daca Banca Nationala a Romaniei nu majoreaza dobanda de politica monetara in tandem cu inflatia. Insa nu acesta este cel mai mare risc asupra economiei Romaniei, sustin economistii UniCredit Bank.…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca unele dispozitii din modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor sunt neconstitutionale, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu, citat de HotNews.ro. Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor este una dintre…

- Inundatii ca cele cu care se confrunta Franta de cateva zile risca sa se multiplice in Europa, din cauza incalzirii globale, chiar daca aceasta ar fi limitata la 1,5°C, potrivit unui studiu publicat luni, relateaza AFP.

- Un studiu recent arata ca adolescenta incepe la 10 ani si se termina abia la 24 de ani. Asta pentru ca, pe de-o parte, durata studiilor s-a marit. Pe de alta parte, momentul casatoriei si cel al nasterii au fost amanate, arata cercetarea publicata in revista The Lancet.

- Conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro). Valoarea reprezinta 8% din totalul consemnat in regiunea…

- Adolescenta incepe la varsta de zece ani si se termina la 24 de ani, este concluzia unui studiu publicat la 17 ianuarie in revista The Lancet si preluat de site-ul mashable.france24, potrivit Agerpres.ro.

- Romania are cei mai multi elevi din ciclul primar raportati la un cadru didactic din UE, fiind la egalitate cu Cehia, potrivit unui raport realizat recent de Monitorul Social. Din acest motiv la noi s-a dezvoltat fenomenul claselor supraaglomerate cu peste 30 de elevi, despre care specialistii in Educatie…

- O substanta comuna din compozitia pastei de dinti ar putea fi utilizata pentru a combate eficient formele rezistente la medicamente ale malariei, potrivit unui studiu realizat cu ajutorul unui "savant-robot" inzestrat cu inteligenta artificiala (AI), informeaza Reuters. In cadrul acestui…

- Crabii cu miscari de dans mai rapide sunt preferati de partenerele lor, este concluzia unui studiu publicat in revista britanica Biology Letters si preluat de Press Association. Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au realizat un experiment cu ajutorul unor brate robotice…

- Prima zi a saptamanii s-a incheiat cum nu se poate mai trist pentru cei care au cunoscut-o sau doar ascultat-o pe Dolores O’Riordan, solista trupei The Cranberries. Un anunt pe cat de scurt, pe atat de dramatic anunta faptul ca artista a pierit subit, la doar 46 de ani. Cantareata si-a gasit sfarsitul…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale s-a autosesizat pe cazul copilului decedat in circumstanțe necunoscute și informeaza ca potrivit rezultatelor preventive ale examinarii medico-legale a cadavrului s-a stabilit diagnosticul de „Sindromul morții subite a sugarului".

- Tulburarile de somn sint considerate deseori drept semne ale unor afectiuni psihice, asa cum sint depresia si anxietatea. Un studiu recent sugereaza ca, de fapt, lipsa somnului contribuie la aparitia unor astfel de probleme psihice. La studiu au participat peste 3.700 de studenti britanici care sufereau…

- Un studiu arata ca vocabularul președintelui american este foarte slab in comparație cu liderii anteriori, in contradicție cu declarația lui ca este „un geniu" și ca victoria sa la alegerile din 2016 se datoreaza inteligenței sale.

- Colterm anunta ca astazi intre orele 9.00 si 13.00 timisorenii de pe mai multe strazi nu vor avea caldura. A aparut o defecțiune tehnica la retea, astfel ca reprezentantii societatii sunt nevoiți sa intrerupa furnizarea caldurii la PT 48C. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea California, Santa Cruz, a adus primele dovezi directe conform carora gaurile negre supermasive controleaza formarea stelelor si, prin extensie, modeleaza forma intregii galaxii.

- Cercetatorii au descoperit ca nuanta parului poate influenta modul in care femeile sunt vazute de barbati. Alegerea unei anumite culori le poate face pe acestea sa para mai atragatoare, tinere si pline de vitalitate.

- Rata de mortalitate in urma operatiilor chirurgicale este de doua ori mai ridicata in Africa decat media in lume, au afirmat miercuri mai multi cercetatori intr-un studiu care scoate la lumina un flagel rar discutat, relateaza AFP. In teorie, mortalitatea ar putea fi mai putin ridicata…

- Sunt vizate in principal persoanele care au antecedente in familie in ceea ce privește bolile oncologice, primii beneficiari urmand a fi 100 de persoane cu venituri modeste. Zilele acestea, la centrul OncoGen din cadrul Spitalului Clinic de Urgența din Timișoara va fi demarat va fi demarat un proiect…

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locatia de petrecere a revelionului, cei mai multi opteaza pentru propria casa. Doar 4% dintre ei vor iesi din tara special pentru a sarbatori revelionul, conform unui studiu realizat de Cult Market Research.