Studiu: Schimbarea climatică și terorismul sunt percepute ca fiind cele mai mari amenințări globale Un nou studiu arata ca cetațenii sunt mai preocupați de schimbarea climatica, de Statul Islamic și de atacuri cibernetice. Cu toate acestea, tot mai multe persoane percep puterea și influența SUA ca pe o amenințare, informeaza DW.

Un studiu internațional publicat luni arata ca majoritatea țarilor vad schimbarea climatica drept ,,o amenințare internaționala de top&". Studiul a fost realizat de Pew Research Center folosind respondeți din 26 de țari ale lumii.

Terorismul, cu precadere tipul popularizat de grupul militant Statul Islamic, a figurat pe locul doi în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

