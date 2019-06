STUDIU | Românii preferă să meargă în vacanță în timpul verii și cei mai mulți dintre ei aleg destinații din țară A venit vara și s-a dat startul vacanțelor! Lumea a luat deja cu asalt litoralul romanesc, iar mașinile au facut cozi interminabile spre munte. Pentru a vedea care sunt planurile de vacanța ale romanilor pentru 2019, agenția Starcom, a efectuat un studiu de piața la nivel urban, in randul persoanelor cu varsta peste 18 ani. Datele au fost culese in perioada 30 aprilie – 9 mai. Anul trecut destinațiile de top pentru romanii care au calatorit in afara țarii au fost Grecia, Bulgaria, Spania și Italia. In 2019, 13% dintre respondenții care au fost deja plecați in vacanța, cei mai mulți au optat pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Pe mesele noastre ajunge pește din import, pe care alte țari refuza sa il manance. 90% din ce consumam vine de afara. Si mai grav e faptul ca mult pește intra in tara neverificat, deși a fost prins in ape poluate, contaminate cu metale grele. Asta în timp ce industria noastră a fost trasă…

