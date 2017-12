Stiri pe aceeasi tema

- Revolutia democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabusirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor institutii democratice care au esuat. Polonia urmeaza acum acelasi curs.

- Petre Roman – personaj central al Revoluției și primul șef de guvern de dupa 1989 – vine la ”Interviurile Libertatea Live”, de la orele 11.00, pentru a vorbi despre momentele dramatice din urma cu 28 de ani. Implicat direct in schimbarea de putere din decembrie 1989, primul șef al Executivului Romaniei…

- ♦ Romanii cheltuie pe produse de larg consum (FMCG) circa 20,7 mld. euro anual, suma fiind relativ constanta in ultimii ani in contextul in care masurile de relaxare fiscala au dus preturile in jos, insa romanii au cumparat mai mult (in volum) sau mai scump.

- Timpii de asteptare la punctul de trecere a frontierei Nadlac II, din judetul Arad, atat la intrarea in Romania, cat si la iesire, au crescut, joi dimineata, unul dintre motive fiind acela ca romanii plecati la munca in strainatate se intorc de sarbatori in tara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Romanii au inmatriculat 474.487 de masini second hand, an primele 1 1luni ale anului, un salt de peste 71% fața de anul trecut, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citata de Agerpres. De asemenea, aproximativ 99.000 de autoturisme noi au…

- Negocierile colective cu salariatii privind transferul contributiilor sociale ar putea fi munca in zadar pentru multi dintre angajatori. Motivul: membrii unei comisii senatoriale au decis in unanimitate sa ceara revenirea la vechile reglementari privind negocierea colectiva. Iar acelea ar fi obligatorii…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, in 2016, 5,5% din cheltuielile totale pentru mobila, echipamente si mentenanta de rutina a gospodariei, adica o suma totala de 443 miliarde de euro, echivalentul a 3% din Produsul Intern Brut al UE sau 900 de euro pe cap de locuitor UE, potrivit…

- Romanii aflați in Rusia, printre care și studenta vranceanca Simona Delegeanu, au serbat Ziua naționala a Romaniei printr-un dineu la Ambasada țarii noastre din Moscova. Excelența Sa, ambasadorul Vasile Soare, vrancean originar din comuna Vulturu, a transmis pe pagina sa de socializare…

- Conform regimului aplicabil resortisantilor tuturor celorlalte state exceptate de la obligativitatea vizelor de intrare in Canada, cetatenii romani care intentioneaza sa mearga cu avionul spre Canada, pentru sedere sau tranzit, trebuie sa obtina in prealabil o Autorizatie de calatorie electronica (Electronic…

- „Romania trece printr-un moment-cheie in dezvoltarea sa, pentru ca noi am aderat la lumea vestica, dar refuzam sa ne integram in ea”, crede Daniel David, autorul „Psihologiei poporului roman”. Cercetatorul a identificat doua trasaturi psihoculturale care ne impiedica sa ne integram. Orientarea antioccidentala,…

- Barbații din Romania sunt bețivii Europei. Potrivit statisticilor, ocupa primul loc la consumul excesiv de alcool. In fiecare an, sute de persoane ajung la spital in stare grava din cauza ca au baut peste masura. Iar cei care consuma alcool contrafacut iși risca viața.

- Fostul deputat Ninel Peia sustine ca un milion de refugiati ar urma sa vina aici ca sa ocupe locul celor patru milioane de romani plecati la munca in strainatate. La Brno, unde s-au reunit reprezentantii partidelor nationaliste din noua tari UE, Noua Dreapta a proclamat ca "de aici, din estul Europei,…

- Potrivit ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, Romania se confrunta cu un deficit foarte mare de piața muncii in sectoare precum IT, sanatate, construcții și agricultura, iar romanii care au plecat sa munceasca in afara, mulți dintre ei chiar in aceste domenii, trebuie atrași inapoi, mai ales a…

- Nu departe de Hațeg, se afla o pitoreasca așezare inconjurata de mai multe masive muntoase, cu un nume oarecum neobișnuit pentru Romania. Este comuna General Berthelot, o veche localitate care se numea odinioara Farcadinul de Jos și care poarta acum numele generalului francez Henri Mathias Berthelot,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, vineri, ca Romania se confrunta cu un deficit foarte mare de piața muncii in sectoare precum IT, sanatate, construcții și agricultura, iar romanii care au plecat sa munceasca in afara, mulți dintre ei chiar in aceste domenii, trebuie atrași inapoi,…

- Departamentul de dezvoltare durabila s-a inființat pe langa premierul Romaniei, in luna mai a anului 2017, iar acum componenții lui merg in teritoriu pentru a avea primele discuții cu instituțiile. Miercuri, componenții acestuia au ajuns la Timișoara. Departamentul pentru Dezvoltare Durabila…

- Rares Bogdan: "Au nevoie de camași de forța sau pur și simplu iși inchipuie ca toți romanii sunt idioți?" Au nevoie de camași de forța sau pur și simplu iși inchipuie ca toți romanii sunt idioți? Voi ce credeți? Drama Romaniei, de la “agenturilili” lui Ceausescu la “statul paralel” al lui Dragnea.…

- Modificarile Codului Fiscal care vizeaza transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat vor spori considerabil birocratia in departamentele de HR ale companiilor, mai ales daca angajatorul va decide sa majoreze salariile brute pentru a mentine aceleasi salarii nete pentru salariati.…

- „Nu vedeți ca orice-ar face PSD in bine sau in rau? Este mereu votat majoritar? Ca orice-ar face dușmanii lui sa-l rupa, sa-l distruga, nu reușesc? Ba, din contra, il fortifica? De ce se intampla asta? Nu va intrebați?”, scrie retoric bloggerul Conteledesaintgermain.

- Aproape jumatate dintre consumatori, la nivel global, declara ca atunci cand citesc etichetele despre continutul produselor pe care le consuma iau in calcul in primul rand sa fie fara zahar si fara ingrediente modificate genetic. Romanii sunt si ei atenti la acest din urma aspect, dar si la continutul…

- E JALE pentru romanii plecati la munca in strainatate. Vor fi nevoiti sa plateasca o TAXA LUNARA. VEZI ce SUMA vor PLATI.. Potrivit noului Cod Fiscal, romanii plecati in strainatate care și-au pastrat rezidența fiscala in Romania vor fi nevoiti sa plateasca o taxa lunara in valoare de 67 de lei. „Confirm…

- Tot mai multi romani iși parasesc țara natala pentru a-si face un rost peste hotare. Traiul greu din Romania ii impinge sa isi lase acasa copiii, parintii si sa vina sa munceasca pe branci pentru a le asigura acestora o viata cat mai buna si o batranete linistita.

- Diaspora romaneasca din Spania a devenit obiect de studiu. Și nu orice studiu. Cea mai complexa cercetare științifica realizata la nivelul UE ii vizezaa pe romanii din Spania. Specialiștii spun ca rezultatele ce vor fi obținute in urma acestui studiu sunt utile atat din perspectiva cercetarii științifice,…

- În timp ce mulți oameni evita usturoiul în mâncarea lor de teama mirosului, românii au o apreciere veche, culturala pentru aceasta planta, scrie dcnews.ro Într-un articol postat de publicatia britanica BBC, se arata importanta usturoiului pentru noi români,…

- Municipiul Bacau este in topul celor mai zgomotoase orașe din Romania, potrivit percepției locuitorilor sai. Cel mai ridicat nivel de liniște se inregistreaza in orașele Brașov, Sibiu și Miercurea Ciuc, urmate de Cluj-Napoca și Slobozia, potrivit... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Am facut un mic experiment - un test video acid la adresa noului venit in cadrul marcii romanesti. Cum ne-am asteptat, acesta a despartit apele in doua tabere cu vederi complet diferite. Unii ne-au acuzat ca facem reclama la Dacia. Ceilalti, ca ne batem joc de marca nationala. Interesant. Cele doua…

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in tara in urmatorii cinci ani, insa trebuie sa gaseasca in Romania conditiile necesare, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-o conferinta pe tema dezvoltarii IMM-urilor

- Conducem mult, dar ne lipseste educatia rutiera. Aceasta este concluzia specialistilor despre ceea ce se intampla pe strazile din Romania. Peste 8.000 de persoane, majoritatea cu varste de pana in 25 de ani, au participat la un nou sondaj care confirma acest lucru.

- Ponderas Academic Hospital, singurul Centru de Excelența în chirurgie bariatrica și metabolica din România, a efectuat un studiu de tip Omnibus* pentru a evalua percepțiile și atitudinile românilor cu privire la alimentație și la problemele de greutate. Conform datelor rezultate,…

- Obligația fiscala vizeaza orice persoana fizica ce sta in Romania și pleaca mai mult din țara, indiferent de motiv. Excepție fac romanii care lucreaza in strainatate ca funcționari sau angajați ai statului roman. "Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea…

- Romania este una dintre țarile est-europene cu numarul cel mai redus de facturi achitate la timp, alaturi de Grecia, Rusia, Bulgaria și Slovacia, in pofida ușoarei imbunatațiri a numarului de plați efectuate la timp, arata un studiu citat de Agerpres.

- Chiar daca romanii sunt de acord in proporție de 86% ca micul dejun este cea mai importanta masa a zilei, doar 56% mananca ceva dimineața, arata un studiu dat publicitații astazi. Exista desigur și motive pentru care au romanii nu mananca micul dejun. Iata care sunt cele mai frecvent invocate. Principalele…

- Peste jumatate dintre romanii plecați in strainatate iși doresc sa se intoarca acasa și sa investeasca in Romania, releva un studiu realizat de Open-I Research. Cei mai interesați de revenirea in țara sunt romanii din Italia și Marea Britanie la polul opus fiind cei din Germania și Statele Unite. 56%…

- Un studiu realizat de o companie de pe piata alimentara arata ca familiile din Romania cheltuiesc lunar aproximativ 150 de lei pentru pentru alimentele cu care iși trimit copiii la școala sau la gradinița. Comparativ, in alte țari europene cheltuielile lunare similare sunt cu pana la 5-6 ori mai mari.…

- Mai mult de jumatate dintre romanii emigrați vor sa investeasca in Romania, in special in turism și agricultura, insa principala lor bariera este corupția din țara, se arata intr-un studiu comandat de RePatriot și realizat de Open-I Research. '56% dintre românii emigrați vor…

- Dacia MD87 a aparut în anii '80. Se voia un model sport modern, dar a sfârșit doar o legenda neajunsa pe strazi și care a fost comparata, de-a lungul timpului, cu modele straine ceva mai populare.

- Aproape jumatate dintre europeni sunt convinsi ca in urmatorii 10 ani vor fi in circulatie mai multe masini electrice decat autovehicule echipate cu motoare conventionale, releva un studiu realizat de E.ON in opt tari europene. Cei care isi imagineaza ca din acest punct de vedere cetatenii germani sunt…