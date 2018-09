Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii investesc primele economii preponderent in telefoane mobile si accesorii, iar persoanele cu varste cuprinse intre 26 si 79 de ani aleg sa achizitioneze in special produse vestimentare, arata un studiu realizat de BCR, dat joi publicitatii, informeaza AGERPRES . Potrivit studiului, copiii din…

- ”Nu am purtat haine de la Nike niciodata”. Povestea celui mai bun baschetbalist din lume, cum a ajuns Jordan sa aiba propriul model de incaltaminte si detaliile parteneriatului inedit din lumea sportului,

- Mai scumpa la preț, dar mai economica la consum, prima mașina electrica folosita de o școala de șoferi dn Gherla a intrat deja pe teren. De cateva zile, cei care fac școala pentru obținerea permisului de conducere la Gherla pot opta pentru invațarea condusului pe un Smart electric. Primii viitori șoferi…

- In cuprinsul proiectului sunt prevazute si cateva recalculari ce se vor face cand va intra legea in vigoare. „La data intrarii in vigoare a prezentei legi, pensiile stabilite pe baza legislatiei anterioare devin pensii in intelesul prezentei legi si se recalculeaza prin inmultirea numarului total…

- Polițiștii de frontiera din Direcția regionala NORD au reținut un lot de marfuri de larg consum, care era transportat fara acte de proveniența și asupra caruia exista banuiala ca a fost introdus ilegal din Ucraina in Republica Moldova.